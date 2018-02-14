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(Görüntülü Haber) Gölcük'teki çatışmada gözaltına alınan 4 kişi adliyede

    Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

14 Şubat 2018 20:10

 

 

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay geçen pazar günü, Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi 36. Sokak\'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir parke dükkanında iki grubun tartışması sonucu silahlı çatışma yaşanmış, 30\'un üzerinde kurşunun ateşlendiği kavgada 5 kişi yaralanmış, 1 kişi ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Serhan Aras\'ın ağabeyi Erhan Aras, Cabir A., M.A. ve S.K. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların polise verdikleri ifadelerinde tartışmanın kız meselesi sebebiyle çıktığını söyledikleri iddia edildi. 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi\'ne sevk edildi.

Olayda yaralanan Özkan E., Murat G., Muhammet K. ve İrfan A.\'nın ise hastanedeki tedavileri sürüyor.


 

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