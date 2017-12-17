(Görüntülü Haber)Gaziantep'te, Kurtuluş Koşusu düzenlendi

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü kapsamında \'Kurtuluş Koşusu’ düzenlendi. Koşuya 55 şehirden bin 63 profesyonel sporcu ve 54 bin 243 kişi katıldı. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği işbirliğiyle düzenlenen koşu, Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in Büyükşehir Belediyesi önünde siren çalmasıyla başladı. 55 şehirden sporcu ve vatandaşların katıldığı etkinlikte 10 kilometrelik parkurda bin 63 profesyonel sporcu mücadele ederken, 4 kilometrelik halk koşusuna ise, 54 bin 243 kişi katıldı. Profesyonel sporcuların katıldığı parkuru milli atlet Süleyman Pekmezci 1’inci olarak tamamladı. Pekmezci, bitiş çizgisini ilk sırada geçtiği için mutlu olduğunu belirterek, organizasyon için belediye yetkililerine teşekkür etti. KİTAP OKUYARAK KOŞTULAR Halk koşusu parkurunda ise, Adil Ceydeli Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinin oluşturduğu bir grup kitap okuyarak koştu. Parkur boyunca kitap okuyan öğrenci ve öğretmenler, Türkiye’deki kitap okuma oranının düşüklüğüne dikkat çekmek koşuya kitaplarla katıldıklarını söyledi. Koşu sonrasında 1’inci olan sporcuya Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 bin lira para ödülü verildi.