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(Görüntülü Haber)Gaziantep'te binanın zemin katında patlama (1)

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te 4 katlı binanın zemin zatında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi

21 Aralık 2017 12:33

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te 4 katlı binanın zemin zatında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbarla bölgeye sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Binevler Mahallesi 70\'inci sokaktaki 4 katlı bir binanın zemininde, saat 23.50\'de patlama meydana geldi. Gürültüyle meydana gelen patlamada bazı evlerin camları kırılırken, daire sakinleri büyük korku yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik önlemi alırken, korku ve paniğe neden olan patlamanın nedeni ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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