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(Görüntülü Haber)Gaziantep'te bakırcıda yangın

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, elektrik kontağından çıktığı düşünülen bakırcıda çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi

17 Aralık 2017 12:39

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, elektrik kontağından çıktığı düşünülen bakırcıda çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi. Yangın, gece saatlerinde Boyacı Mahallesi\'nde bulunan Bakırcılar Çarşısı’nda çıktı. Bir işyerinin çatısından çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı. İşyerinde bulunan tüpler itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak söndürüldü. İşyerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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