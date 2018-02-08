(Görüntülü Haber)GAZİANTEP 'ZEYTİN DALI HAREKATI'NA KAN BAĞIŞIYLA DESTEK

Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA)\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA KAN BAĞIŞIYLA DESTEK GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, öğretmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulundu. İlçe Merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Boğaziçi Mahallesinde bulunan Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halim Erol, idareci ve öğretmenleri, Türk Kızılayı Gaziantep Kan Merkezinin Demokrasi Meydanında kurulan mobil kan bağışı aracında kan verdi. Ellerinde Türk bayrakları ve \'Kanımızla, canımızla Mehmetçiğimizin yanındayız \' döviziyle gelen öğretmenler adına konuşan Okul Müdürü Halim Erol, Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri olarak Afrin\'de vatanımız için mücadele eden Mehmetçiklerimize hitaben kan bağışı kampanyasında bulunduk. Allah ordumuzu muzaffer kılsın dedi.