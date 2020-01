(Görüntülü Haber)Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçının ardından (1)

Igor Tudor: Sonuç odaklı bir hoca değilim Bu sistemde herkes gol atabilir Her hafta en iyi olanlar oynayacaktır Milli ara bizi olumsuz etkileyecek Samet Aybaba: Galatasaray\'ı iyi analiz ettik Galatasaray 60\'tan sonra oyundan düşüyor diye bir şey demedim Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Tudor, İyi bir performanstı. Kolay bir galibiyet olmadı, Sivasspor organize bir takım, sert oynayan bir takım. 3 gol atmak ve 3-4 tane de gol fırsatı bulmak Sivas gibi bir takıma karşı kolay değildi diye konuştu. IGOR TUDOR: SONUÇ ODAKLI BİR HOCA DEĞİLİM Teknik direktörlerin sadece sonuçlara bakılarak değerlendirilmesini yanlış bulduğunu söyleyen Hırvat çalıştırıcı, Basın mensupları muhtemelen şu anda Aykut Kocaman\'ı linç ediyordur. Konyaspor\'un hocasıyken göklere çıkarılıyordu. Ben hala iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Benim de hikayem çok basit.. Geçen seneden bu seneye 10 tane oyuncu değişikliği yaşadık. Ama Türkiye\'de görüşler ve düşünceler çok çabuk değişebiliyor, ben geçen seneki benim. Bunlar sonuçtan kaynaklanıyor, kötü sonuçlar alınınca kötü hoca deniyor, ben olaylara bu şekilde bakmıyorum, sonuçlara odaklı değilim ifadelerini kullandı. \"BU SİSTEMDE HERKES GOL ATABİLİR\" Tolga Ciğerci\'nin 3 maçta 4 gol atmasına değinen Tudor, Gomis de 3 maçta 4 gol attı. Bu tempoyla birlikte 40 gol de atabiliriz. Bir oyun anlayışımız var. Oyun stilimiz var. Bu oyun stiliyle herkes gol atabilir. En önemli şey pozisyon üretmek ve yaratıcı olmak. Son 3 maça da bakarsak bu iş böyle ilerliyor. Tabi sonuçta futbolcuların kalitesi çok önemli, ben bir şeyler söylüyorum elbette ama onların yapacağı şeyler daha önemli açıklamasını yaptı. \"HER HAFTA, EN İYİ OLANLAR OYNAYACAKTIR\" Feghouli\'nin gelişinin ardından kimin ilk 11\'den çıkacağıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Tudor, Önümüzde çok maç var, sadece 11 kişiye odaklanmamak gerek. Mutlaka değişiklikler olacaktır. Her hafta en iyi 11 oynayacaktır. Feghouli takıma dönünce bakacağız dedi. MİLLİ ARA BİZİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK Son olarak milli ara ile ilgili konuşan Hırvat teknik adam, Milli ara bizi olumsuz etkileyecek. İyi bir çıkış yakalamıştık, milli ara olmasaydı daha iyi olurdu. Genel olarak milli aralara iyi bakamıyorum. Oyuncular milli takımlara gidiyor, antrenman eksikliği olabiliyor, sakatlıklar olabiliyor. Dönüşünde ne olacağına bakacağız diyerek sözlerini noktaladı. SAMET AYBABA: GALATASARAY\'I İYİ ANALİZ ETTİK Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Galatasaray\'ı iyi analiz ettiklerini söyleyen Aybaba, Galatasaray\'ın yaptığı ve yapacağı şeyleri biliyorduk. Bunları planladık. Baskıya geldiklerini biliyorduk. Sağ tarafı çok iyi kullanıyorlardı, o bölgeyi iyi kapattık. İlk yarı bu düzen köşe vuruşuna kadar iyi işledi. Tabii ikinci yarıda oyuncu kalitesi devreye giriyor. Hamleler yaptık ama yeterli olmadı. Yeni bir takımız, 2-3 tane de oyuncu alacağız. Oyuncuları tebrik ederim, iyi bir direnç gösterdiler. Biraz daha dikkatli olsaydık, belki de buradan puanla dönebilirdik. İyi bir takım olacağız, transferleri de yaparak daha iyi bir takım olacağız diye konuştu. \"GALATASARAY 60\'TAN SONRA OYUNDAN DÜŞÜYOR DİYE BİR ŞEY DEMEDİM\" Maç öncesi Galatasaray 60\'tan sonra oyundan düşüyor açıklaması yaptığı iddia edilen tecrübeli teknik adam, böyle bir şey demediğini söyledi. 27 senedir teknik direktörlük yaptığını söyleyen Aybaba, 60\'tan sonra Galatasaray oyundan düşer diye bir şey demedim. Ben böyle bir şey der miyim Kendi planımla ilgili bir tüyo vermem. Ben böyle bir insan değilim diyerek basın toplantısını tamamladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------- -Igor Tudor basın toplantısı -Samet Aybaba basın toplantısı HABER: Ata SELÇUK - KAMERA: Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)