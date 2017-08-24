(Görüntülü Haber)FUAR MENÜSÜNÜN GÖZDESİ KAĞIT KEBABI

Haber- Kamera Davut CAN İZMİR, (DHA)İZMİR Enternasyonal Fuarı\'nda (İEF) gerçekleştirilen konserler, etkinlikler ve sokak gösterileriyle eğlenen İzmirliler, acıktıklarında soluğu yemek stantlarında alıyor. Fuar menüsünün bu yılki gözdesi ise, Antakya\'nın dünyaca ünlü kağıt kebabı oldu. Açıldığı 19 Ağustos\'tan bu yana ünlüler geçidine sahne olan 56\'ncı İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın ziyaretçileri, fuar alanında gerçekleştirilen etkinliklerde eğlendikten sonra yemek stantlarına uğramayı ihmal etmiyor. Türkiye\'nin birçok bölgesinden İEF\'ye gelip yemek servisi yapanların arasında en çok tercih edilen ise Antakya mutfağı oldu. Taze çökelek, baharat ve biber salçasıyla yapılan Antakya\'nın meşhur lezzetlerinden katıklı ekmek, ziyaretçilerin en beğendiği seçeneklerden biri olmayı başardı. Katıklı ekmeğin yanı sıra, içli köfte ile patlıcan ve yaprak dolması da rağbet gördü. Fuar menüsünde İzmirlilerin en çok tercih ettiği yiyecek ise, Antakya\'nın dünyaca ünlü kağıt kebabı oldu. Ana malzemeleri domates, biber, kıyma ve baharattan oluşan kağıt kebabının İEF\'de tercih edilme sebeplerinden birisi de, dürüm şeklinde sarılarak pratik bir şekilde yenilebilmesi. İEF\'de hizmet veren Antakya Sofrası standının kasa şefi Ümit Erşin, bu sene fuarda en çok sattıkları ürünün kağıt kebabı olduğunu vurgulayarak, İzmirliler kağıt kebabını gerçekten sevdi. İnsanlar eğleniyor, yoruluyor ve karnı acıkıyor. O zaman da buraya gelip bizi buluyor. Biz de Antakya\'nın meşhur lezzetlerini maharetli ustalarımızla İzmirlilere sunuyoruz. Yoğun ilgiden çok memnunuz, herkese iyi eğlenceler diliyoruz dedi. Lokantada ustalık yapan Süleyman Yırtar ise, İçli köftemiz, dolmalarımız, katıklı ekmeğimiz, dönerimiz ve daha birçok ürünümüz var. Ama kağıt kebabı gerçekten müthiş istek gördü. Kağıt kebabı yapmaktan ellerimiz yoruldu diye konuştu.