T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Freni boşalan minibüs yan yattı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da freni boşalan minibüsün, kontrolden çıkıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü Osman Uzun yaralandı

06 Mart 2018 21:10


Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da freni boşalan minibüsün, kontrolden çıkıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü Osman Uzun yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Mevlana Caddesinde, Akçakale yönüne ilerleyen Osman Uzun\'un kullandığı 63 KC 945 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada sürücü Osman Uzun yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, devrilen minibüs bulunduğu yerden kaldırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKŞANLIURFADHAOsman UzunKazaPaşabağı MahallesindeMevlana Caddesinde AkçakaleKCKazadaYaralıOlay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24