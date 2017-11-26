(Görüntülü Haber)Fikri Işık: Kritik teknolojilerini hiçbir ülke paylaşmak istemiyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, \"Hiçbir ülke kritik teknolojilerini paylaşmak istemiyor. O zaman kendi teknolojimizi geliştirmek zorundayız\" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Alanya\'da bir otelde Adalet ve Medeniyet Derneği\'nin düzenlediği Mühendislik Buluşması\'na katıldı. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, mühendisler, mühendis adayları ve dernek üyeleri de katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, mühendislik ve bilimin hayatın en değerli öğelerinden olduğunu söyledi. Geçmiş İslam dünyasında bilimin çok hızlı geliştiğini anlatan Işık, şöyle devam etti: \"Özellikle 2\'nci Dünya Savaşı\'ndan sonra Marshall yardımları maalesef bizi hazırcılığa itti. Marshall yardımları sadece Türkiye\'ye yapılmadı. O zaman Sovyet tehdidine karşı ABD\'nin Avrupa\'yı stabilize etmek için yaptığı bir yardım mekanizmasıydı. Almanya\'ya da yaptılar. Dünya savaşında yenilmiş Almanya yerle bir olmuş ve tüm sanayi tesisleri çökmüş. Almanya bunu kendi altyapısını tekrar inşa etmek ve alt fabrikalarını tekrar kurmak için kullandı. Biz ne yaptık Marshall yardımını, ABD\'den silah satın aldık. Halbuki o yardımı aldığımızda biz de Türkiye\'de fabrika kursaydık, üretime odaklansaydık. Ondan sonra silah almaya veya başka ihtiyaçlarımızı ithalat yoluyla gidermek zorunda kalmayacaktık.\" YERLİ OTOMOBİL KONUSU Yerli otomobil projesine de değinen Fikret Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 2011 yılında \'Bir babayiğit arıyorum\' diyerek konuyu Türkiye\'nin gündemine getirdiğini ifade ederek şöyle dedi: \"Daha sonra bazı çalışmalar yapıldı. Ben bakanlık görevimi devralınca yerli otomobille ne yapıldı, ne edildi bir değerlendirme yaptım. Daha sonra ciddi ve güçlü çalışmalar yaptık. Artık içten yanmalı motorlarda rekabet şansı yok. Biz böyle bir projeye girersek baştan kaybettik. Gelecek elektrikli otomobilde, o zaman bizim otomobilimiz elektrikli olmalı. Elektrikli otomobille ilgili çalışmayı başlattık. Ancak, altyapı belli bir süre içinde hazırlanacağı için menzili uzatılmış elektrikli otomobil modelini benimsedik. Yaptığımız hesaplamalarda 1000 kilometrelik mesafeyi maksimum 20 litrelik benzinle alıyorsunuz. Yakıt tasarrufu iyi olan araçtan çok daha ekonomik. Bunu duyurduktan sonra bir kıyamet koptu. \'Efendim bunlar çakmaymış da, Türkiye bu pazara giremezmiş de, bu iş ticarileşemezmiş de şuymuş, buymuş.\' 1961\'de söylenenlerin aynısı tekrar söylendi. Hiç durmadık. Bakanlığı devrettiğimiz gün son dizaynları görmüştüm, çok güzel dizaynlar çıkmıştı. Şimdi biliyorsunuz 5\'li bir konsorsiyum oluştu. Elektrikli araç olacağını açıkladılar. Benim önerim, menzili artırılmış elektrikli araç olması. Çünkü altyapısının Anadolu\'nun en ücra köşesine kadar yaygınlaşması ve Türkiye\'nin hedef pazarında altyapının hazır hale gelmesi epey zaman alır. Menzili artırılmış elektrikli araç çok kolay ticarileşecek bir model olur.\" MİLLİ İŞLETİM SİSTEMİ PARDUS Türkiye\'nin yerli bilgisayar işletim sistemi PARDUS hakkında da bilgi veren Işık, şöyle dedi: \"Bakınız \'PARDUS\' diye bir projemiz var, TUBİTAK 2003 yılında geliştirdi. Milli işletim sistemi. Milyarlarca dolar AR-GE parası, AR-GE maliyetine katlanmazsınız ki şu an kapalı kaynak kodu kullananlar bile artık bu işten vazgeçmek durumunda kalıyor, çünkü AR-GE için onların ödedikleri bedel, diğer tarafta herkesin gönüllü olarak ürettiği katma değerden daha maliyetli. Söylemek durumundayım; belki biraz kendimizde de hata, kusur aramak durumundayız. Bu PARDUS yerli ve milli bir işletim sistemidir. Bunu kullandığınız zaman, milyonlarca liralık lisans ücreti ödemekten kurtuluyorsunuz. Şu anda Türkiye\'de bütün bu işletim sisteminin kullandırılmasına lisans bedeli tahsil edilmeye kalkılsa milyarlarca dolarlık bir yük var. Diğer taraftan artık siber güvenlik en önemli konulardan. Sanayi Bakanlığımda talimat vermiştim, \'Tüm bakanlık PARDUS\'a geçecek\' diye. Teknolojik yenileme diye 6 aylık bir ara verilmişti. Son durum ne bilmiyorum ama muhtemelen geçmiştir arkadaşlar. Mesela Milli Savunma Bakanlığı\'na geçtiğimde ilk verdiğim talimatlardan biri tüm bakanlığın PARDUS\'a geçmesi yönünde oldu. Size de tavsiyem PARDUS\'u inceleyin. Her bilgisayarda PARDUS\'u rahatlıkla kullanabilirsiniz, benim bilgisayarımda yüklü.\" \'BİZİMKİLER AZ ZEKİ DEĞİL\' Diğer ülkelerin Türkiye\'nin teknolojisini yakından takip ettiğini belirten Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Şunu biliyoruz ki kritik teknolojilerini hiçbir ülke paylaşmak istemiyor. O zaman ne yapmak durumundayız, kendi teknolojimizi geliştirmek zorundayız. Bunun için modeli değiştirdik. Çok yetenekli mühendislerimiz var. Onları geliştiren mühendislerle bizim mühendisler arasında beyin farkı yok ki. Onlar daha zeki de bizimkiler az zeki değil. Hatta bireysel, yaratıcı zekada bizim gerçekten iyi bir insan kaynağımız var. Diğer ülkeler tarafından o kadar iyi takip ediliyoruz ki tam ticarileştirileceği noktada hemen sabote ediliyor. Milli duruş kendi ürünümüzü üretip kullanana kadar, kendi ürünümüzü dünyaya satana kadar devam etmeli.\" FOTOĞRAFLI