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(Görüntülü Haber)Fenerbahçe sakat futbolcularına kavuşuyor

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla'nın pazar günü deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyme şanslarının yüksek olduğu belirtildi

23 Kasım 2017 20:42

Fenerbahçe\'de sakatlığı devam eden Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla\'nın pazar günü deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyme şanslarının yüksek olduğu belirtildi. Süper Lig\'in 11. haftasında Osmanlıspor deplasmanında sakatlanan iki futbolcu geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyememişlerdi. Fransız futbolcu Valbuena\'nın dün takımla antrenmanın bir bölümünde çalıştığı, Isla\'nın ise bugün antrenmanın ilk kısmında takımla çalışacağı belirtildi. Uzun süredir sakat olan Robin van Persie\'nin de dün takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Hollandalı futbolcunun ilk bölümünde takımla çalıştığı ve kuvvet çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Van Persie\'nin maç eksikliğinin fazla olması nedeniyle bu hafta kadroda olamayacağı söylendi. Demir Grup Sivasspor maçında ikinci gol sırasında ters düşmesi nedeniyle sağ dizinde ağrı hisseden Vincent Janssen ise sağlık ekibi tarafından dinlendiriliyor. Janssen\'in yapılan kontrollerde önemli bir durumunun olmadığı belirtilirken, Janssen bugün de tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Öte yandan Fenerbahçe\'nin bugün yaptığı antrenmanı Fenerbahçe Spor Okulları Kartal şubesinde öğrenim gören çocuklar izledi. Sarı lacivertli futbolcular çalışması öncesi öğrencilerle fotoğraf çektirip, imza dağıttılar. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - İdmandan görüntüler Hakan TARHAN - Cüneyt CENGİZ - İSTANBUL DHA FOTOĞRAFLI

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