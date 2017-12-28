(Görüntülü Haber)Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: \'\'Lig bittiği andan itibaren konsantrasyonla ilgili sorun olabiliyor\'\' \'\'Ne yaptığını bilen bir takım görmek umut verici\'\' \'\'Yerli oyuncu transferi kolay görünmüyor\'\' \'\'Tek düşüncem dünyada barışın hüküm sürmesi\'\' İstanbulspor Teknik Sorumlusu Avcı: \'\'Rakibin kalitesi çok üst düzey\'\' MUSTAFA AKIN - HAKAN TARHAN / İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor\'u 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, \'\'2 kupayı da birbirinden ayırmıyorum. Ancak ne olursa olsun lig bittiği andan itibaren konsantrasyonla ilgili sorun olabiliyor. TFF\'nin ilgili kurumlarından neler olduğunun bilgisini alarak bir düzeltmede bulunmalarında fayda var diye düşünüyorum. Bu maç geçen hafta oynanabilirdi. Ya da ikinci yarıya başlarken arka arkaya 4 gün rakipler birbirleriyle 2 maçı oynayabilirdi. Ancak dönemin kendine ait şartlarından dolayı oyuncularla kulüp ve antrenör arasında gereksiz bir durum ortaya çıkıyor. Uzun mesafe gitmek için izin isteyenler oluyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor\'\' dedi. \'\'NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TAKIM GÖRMEK UMUT VERİCİ\'\' İstanbulspor\'un bir alt ligde olmasına karşın iyi organize olduğunu ifade eden Kocaman, \'\'Ne yaptığını bilen bir takım görmek umut verici. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Böyle takımların artması en büyük dileğim. Bir klasman alttaki takımların Süper Lig takımlarına yaklaştığını görüyoruz. Süper Lig\'de yer bulamayan üst sınıf yerli oyuncuların birçoğu bir alt ligde oynayabiliyor ve 5 yabancı da oynatabiliyorlar. İstanbulspor bir alt seviyede görülebilir ama kazın ayağı öyle değil. Tam 121 KM koşan, topu çok çabuk kapatan ve topla çıkarken bizi geriye koşturan bir takımla oynadık. Ön tarafta çok baskı yaptık ve top kayıplarından faydalandık ancak bunları skor olarak değerlendiremedik. Böyle olunca da İstanbulspor\'un isteği arttı ve bize her anlamda karşılık verdiler. Gol gelince işlerimiz daha kolaylaştı. Böyle güzel bir takım karşısında alınacak iyi bir skor oldu\'\' diye konuştu. \'\'YERLİ OYUNCU TRANSFERİ KOLAY GÖRÜNMÜYOR\'\' Sarı-lacivertli ekibe dahil edilecek oyuncular hakkında konuşan Aykut Kocaman, \'\'Transfer konusunda bölgelerle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Şu anda 14 yabancı oyuncumuz var. Yerli oyuncu transferi kolay görünmüyor. Bir de Eljif Elmas var. Transferi açabilmemiz için oyuncu göndermemiz gerekiyor, bu da kolay bir şey değil. UEFA tarafından sürekli denetlenme durumu ve yıllardan beri içinde olduğumuz yanlışlıklar bütünü nedeniyle yapılan israf söz konusu. Şu anda 15 yabancı oyuncumuz var ve nasıl bir dönüşüm yapacağımızı oturup konuşacağız. Kapasiteli ve kuvvetli bir takımımız var. Bizi bir adım daha ileriye taşıyacak şey, daha fazla bir arada olmak, bol tekrar yapmak, oyundan çıkanlarla, girenlerin verimliliğini üst seviyeye çıkarmak. Eğer takviye yaparsak o da çok iyi olur\'\' şeklinde konuştu. \'\'TEK DÜŞÜNCEM DÜNYADA BARIŞIN HÜKÜM SÜRMESİ\'\' Yeni yıla girilirken oyuncularına herhangi bir konuşma yapmadığını dile getiren Aykut Kocaman şöyle konuştu: \'\'Herkes birbirlerine güzel dileklerini sundu. Yeni yıla girerken öncelikli dileğim, sezon sonuna doğru daha da yukarılara doğru tırmanmak. Bir takvim yaprağıyla ne değişecek denilirse, ülkemiz ve dünya için istenecek tek şey, barış olarak görünüyor. Sakin giden devletler, şu anda sanki kapışmak için hazırlanıyor. Tek düşüncem dünyada barışın hüküm sürmesi.\'\' İSTANBULSPOR TEKNİK SORUMLUSU AVCI: \'\'RAKİBİN KALİTESİ ÇOK ÜST DÜZEY\'\' İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı ise üst düzey bir takıma karşı oynadıklarını ifade ederek, \'\'Bizim için çok kolay değil. Maçtan önce planlarımızı yaptık. Sahada gördüğünüz gibi taktiksel açıdan disiplinli oynadık. Son 10 dakikaya kadar da taşıdık bunu. Rakibin kalitesi çok üst düzey ve yakaladıkları pozisyonları buldular\'\' dedi. ZTK\'da 2\'nci mücadelenin de kendileri için zor geçeceğini ifade eden Avcı, \'\'Biz hazırlığımızı yapacağız ve ikinci maçta kazanmak için sahaya çıkacağız. Yapabileceklerimizi yapacağız\'\' diye konuştu.