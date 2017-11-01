(Görüntülü Haber)Fatih'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) FATİH\'te gece saatlerinde seyir halinde giden otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç sürücüsü ve arkadaşı alevleri görünce hemen aracı durdurup kendilerini dışarı attı. Alev alev yanan araca müdahale eden itfiaye ekipleri yangını söndürdü. Olay Fatih, Gureba Hüseyinağa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03:30 sıralarında isimleri öğrenilemeyen 52 DF 136 plakalı araç sürücüsü ve arkadaşı Unkapanı istikametinden Aksaray istikametine doğru seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsü, alevlerin yükselmesi üzerine otomobili Pertevniyal Valide Sultan Camii önünde durdurarak arkadaşı ile birlikte aşağı indi. Çevredeki vatandaşlar alev alev yanan aracı görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahile etti. Sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem amaçlı beklediği görüldü. Trafik polisleri Suriyeli olduğu öğrenilen araç sürücüsü ve arkadaşından olay ile ilgili bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışmasını üzgün gözlerle izlediği görüldü. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Yanan araç bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine an ve an yansıdığı görüldü. Görüntülerde alev alev yanan araç görülürken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de araca müdahale ettiği görülüyor. Yangın sonrası polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.