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(Görüntülü Haber) Fatih'te ahşap bina yangını (2)

  Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- FATİH'te ahşap bina yarım saatte kül oldu

17 Mart 2018 12:12

 

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- FATİH\'te ahşap bina yarım saatte kül oldu. Yangın nedeniyle sokak sakinleri panik yaşadı. 

Fatih\'te metruk ahşap bir binadan saat 23.15 sıralarında alevler yükseldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında bitişikteki binalarda yaşayanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatte alevleri kontrol altın alarak söndürdü.

İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor. 

 

 

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