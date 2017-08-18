T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Fabrika yangınında ölen işadamının cenaze namazı kılındı

Metin Faruk TAMER- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangından 70 saat sonra ceset parçalarına ulaşılan 63 yaşındaki Tuncay Kara'nın cenaze namazı kılındı

18 Ağustos 2017 19:35

Metin Faruk TAMER- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangından 70 saat sonra ceset parçalarına ulaşılan 63 yaşındaki Tuncay Kara'nın cenaze namazı kılındı. Sam Mahallesi'nde bulunan iplik fabrikasının depo bölümünde geçen pazartesi günü saat 16.00'da yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 12 saatte söndürülebildi. Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Tuncay Kara'nın ceset parçalarına, yangından 70 saat sonra ulaşılabildi. Evli ve 3 çocuk babası Kara'nın kemik ve yanan doku parçaları, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ceset parçalarının kriminal incelemesi sürerken, Tuncay Kara'nın bugün cenaze namazı kılındı. Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Ak Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer ve Abdülkadir Yüksel, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Kara ailesi ve işadamları katıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Metin Faruk TAMER Ahmet SOYDOĞANGAZİANTEPGAZİANTEPTuncay KaraSam MahallesiYangınFabrikanınEvliKaraAdli Tıp KurumuCesetBahaeddin Nakıpoğlu Camisi CumaAk Parti GaziantepAhmet UzerAbdülkadir Yüksel Gaziantep Sanayi Odası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24