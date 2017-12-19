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(Görüntülü Haber)Eskişehir'e getirilen usulsüz dinleme sanığı emniyet amiri adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA)- EDİRNE'de eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalanan usulsüz dinleme davasını firari sanığı emniyet amiri Erkan Soydan, Eskişehir'e getirilerek adliyeye sevk edildi

19 Aralık 2017 00:04

ESKİŞEHİR, (DHA)- EDİRNE\'de eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalanan usulsüz dinleme davasını firari sanığı emniyet amiri Erkan Soydan, Eskişehir\'e getirilerek adliyeye sevk edildi. Eskişehir\'de Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile işadamları ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 107 kişiyi 2009-2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 25 emniyet mensubu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, 3 Mart 2015 tarihinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin ardından eski emniyet müdür yardımcısı Mustafa Aygün, eski şube müdürü Mustafa Arık ile emniyet amiri Erkan Soydan\'ın tutuklanmasını istendi. Mustafa Arık tutuklandı, Mustafa Aygün ve Erkan Soydan ise yakalanamadı. EDİRNE\'DE YAKALANDI Firari sanıklardan eski emniyet amiri Erkan Soydan ile FETÖ\'nün haberleşme sistemi \'ByLock\' kullandığı öne sürülen öğretmen eşi ile 2 çocuğu, yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken dün Edirne\'de yakalandı. Eskişehir\'e getirilen Erkan Soydan, bugün polisler tarafından adliyeye sevk edildi.

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