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(Görüntülü Haber)Eskişehir'de kasap cinayeti şüphelisi yakalandı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de alacak anlaşmazlığında 22 yaşındaki Melih Suat A

17 Aralık 2017 20:44

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de alacak anlaşmazlığında 22 yaşındaki Melih Suat A. kasap, 25 yaşındaki Onur Fuçucu\'yu tabancayla öldürüldü. Kaçan şüpheli, sabaha doğru yakalandı. Olay saat dün saat 23.00 sıralarında Şeker Mahallesi Hatboyu Caddesi\'nde meydana geldi. Onur Fuçucu, iddiaya göre, aralarındaki alacak anlaşmazlığı nedeniyle Melih Suat A. tarafından tabancayla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Fuçucu, ağır yaralandı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Onur Fuçucu., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Melih Suat A.\'yı, sabaha doğru Emirler Mahallesi\'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgu için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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