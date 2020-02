(Görüntülü Haber)Eski bakan Günay: Turizm, Türkiye'nin başarı hikayesidir

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye\'nin turizme dünyadan çeyrek yüzyıl sonra başladığını belirterek, \"Terörle mücadele edip de turizmde bu kadar büyüyen bir ülke hemen hemen yoktur. Bu Türkiye\'nin başarı hikayesidir\" dedi. Eczacıbaşı Profesyonel tarafından Beldibi turizm bölgesinde \'Sezona Merhaba Buluşması\' kapsamında \'Yeniden Güneşli Günlere Doğru Türkiye Turizmi\' adıyla panel düzenledi. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Etem Hakan Duran, Skal International Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Kuru, Eczacıbaşı Profesyonel Başkanı Melike Koçoğlu ve turizmcilerin katıldığı panelde, Kültür ve Turizm eski bakanı Ertuğrul Günay konuşma yaptı. Ertuğrul Günay, turizmin, çalışanların niteliğini yükselten bir sektör olduğunu söyledi. Turizmin sadece ekonomiden ibaret olmadığını, toplumsal gelişmenin ve yaşam kalitesinin artması bakımından önemli olduğunu anlatan Günay, turizmin insanların birbiriyle tanışması ve barışmasının birinci adımı olduğunu kaydetti. TÜRKİYE\'NİN BAŞARI HİKAYESİ Turizmin, Türkiye\'de geldiği noktanın başarı hikayesi olduğuna değinen Günay, \"Turizm dünyada 20. yüzyılın ortalarında başladı. Biz dünyadan çeyrek yüzyıl sonra başladık. Bu alanda ilk turizm yasamız 1972-1973 yıllarındaki Turizm Seyahat Acentesi yasasıdır. Turizm Teşvik Yasası ise 1982-1983 yıllarında oldu. 1980\'li yıllardan bu yana turizmle uğraşırken bir yandan da terörle mücadele ediyoruz. Terörle mücadele edip de turizmde bu kadar büyüyen bir ülke hemen hemen yoktur. Bu Türkiye\'nin başarı hikayesidir\" diye konuştu. \'TURİZM ALARM VERDİ, GEÇ GÖRDÜK\' Türkiye\'nin 2000\'li yılların başında turizm alanında dünya 17\'ncisi olduğunu hatırlatan Günay, şöyle konuştu: \"2012\'de turist sayısı olarak dünya 6\'ncısı olmuştuk. Önümüzdeki 5 ülkeden ABD ve Çin kıta. Bunlar ülke değil. Bunları bir kenara koyunca İtalya, Fransa ve İspanya\'nın ardından Türkiye gelir. Gelir itibarıyla da ilk 10\'un içindeydik. 2014\'de turizm alarm vermeye başladı. Biz bu alarmı görmekte geciktik. Türkiye\'de hoşgörü ve barış olursa iddia ediyorum ki, 2018 ve gelecek yılda 2014 rakamlarını yakalarız.\" HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ \'Her şey dahil\' sistemini de değerlendiren Günay, bu konuda da yasal bir düzenleme, çerçeve düzenleme yapılmadığını ifade etti. Kendisinin de hep bunu söylediğini anlatan Günay, \"Her şey dahilden vazgeçmeyeceğiz, biz her şey dahilin niteliğini denetleyeceğiz. Yani sen her şey dahil yapıyorsun ama kardeşim, yani yemeği şuraya düşüremezsin, içkiyi buraya düşüremezsin, standartları düşüremezsin. 100-200 yataklı otellerin her şey dahil yapmaması lazım\" dedi. POYD Başkanı Etem Hakan Duran ise 2016\'nın turizm açısından darbeli yıl olduğunu belirterek, \"Her şey dahil sistemi ile gidiyoruz. Eskiden her şey dahil sistemi yokken belki daha mutluyduk. Geçen sene Antalya\'ya gelen turist sayısı yaklaşık 10 milyondu. Ancak şehre inen turist sayısı 1 milyon civarındaydı\" dedi. Eczacıbaşı Profesyonel Başkanı Melike Koçoğlu da otellerin en önemli tüketim merkezlerinden olduğunu, ev dışı tüketim pazarının Türkiye\'de yaklaşık 55 milyar lira olduğunu söyledi.