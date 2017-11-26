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(Görüntülü Haber)Eşinin terk ettiği kadın, 4 çocuğuna bakmakta güçlük çekiyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da şiddet ve baskı gördüğü iddiasında bulunduğu öğretmen eşi Ali G

26 Kasım 2017 17:26

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da şiddet ve baskı gördüğü iddiasında bulunduğu öğretmen eşi Ali G. (48) tarafından terk edildiğini öne süren 4 çocuk annesi Ayşe G. (43), çalışmadığı için çocuklarına güçlükle bakıyor. Şanlıurfa\'da oturan Ağrılı, Ayşe G., 15 yıl önce Ankara\'da çalışırken Kırşehirli Ali G. ile evlenip 1\'i kız, 4 çocuk dünyaya getirdi. Ayşe G., kendisine son 6 yıldır fiziki baskı ve şiddet uyguladığı eşi Ali G.\'nin 4 yıl önce evi terk edip tanıştığı bir kızla yaşamaya başladığını söyledi. Öğretmen eşinin 4 yıldır eve gelmediğini ve çocuklarına bakmadığını öne süren Ayşe G., çalışmadığı için zor durumda olduğunu ifade etti. Ayşe G., hayırseverlerin yardımıyla geçindiklerini kaydederek, şöyle dedi: \"Eşimden 6 yıldır baskı ve şiddet görüyorum. Eşim evden ayrılmadan önce bana ve çocuklarıma maddi ve manevi mağduriyet yaşatıyordu. En son evden ayrılmadan önce bana ve çocuklarıma fiziki şiddet uyguladı. Sonradan öğrendim ki kendisinden 20 yaş küçük bir kadınla birlikte yaşıyor. Bu durumu hep bizlerden gizledi. Eşim çocuklarımın ihtiyacını karışamazken, o kadının bütün ihtiyacını karşılıyor. Ben 6 yıldır eşim tarafından mağduriyet yaşıyorum. Şu an evimde yakacak bir şeyim doğalgazım yok çocuklarım üşüyor. Çalışmadığım için çocuklarımın ihtiyacını karşılamakta zorlanıyorum. Ailemin ve hayırsever yakınlarımın destekleriyle ayakta kalmaya çalışıyorum.\" \'YAŞADIĞIM, KADININ KADINA GÖSTERDİĞİ ŞİDDETTİR\' Eşinin evi terk etmesiyle birlikte 4 çocuğuyla çaresiz kaldığını ifade eden Ayşe G., şunları söyledi: \"Ben yıllardır ayağımda yırtık ayakkabıyla geziyorum. Kendi adıma onu hiçbir sıkıntıya sokmadım. Ancak, çocuklarım çok mağdur durumdadırlar. Çocuklarım okula giderken, onlara harçlık veremiyorum. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle genç kadınlara sesleniyorum; evli erkeklerin yakasını bıraksınlar. Bir sürü bekar insan dururken, neden evli erkeklerin yuvasını yıkıyorsunuz? Benim bu yaşadığım, kadının kadına gösterdiği bir şiddettir. Benim başıma gelen bu olayın bir benzerinin yaşanmaması için bu tür suçları işleyenlerin cezalandırılmasını istiyorum. Biz halen resmiyette eşimle evliyiz.\"

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