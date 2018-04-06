(Görüntülü Haber)Esenyurt Belediyesi ilçe başkanlık seçimleri

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı Kongresi bugün Esenyurt Kültür Merkezi\'nde saat 15.00’te başladı. Kongreye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe meclis üyeleri katıldı. Kongre, Esenyurtlu vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleşti. Eski İlçe Başkanı Şener Değer göreve veda ederken, İlçe Başkanlığına yeni dönemde Yasir Çelik seçildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, yeni İlçe Başkanı Yasir Çelik’e görevinde başarılar diledi. YENİ METRO HATTINDA YAKINDA BİTECEK İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptığı konuşmada, \"Yeni ilçe başkanı ve eski ilçe başkanı omuz omuza çalışacaktır. Ak Parti hizmet demek, vatandaşa çağ atlatmak demek. Esenyurt’ta yapılanlar bu ilçeye çağ atlattı\" dedi. Uysal yeni Halkalı-Esenyurt metro hattınında yakında biteceğinin müjdesini verdi. AK PART DAĞIMIZ SARSILMAZ Ak Parti İl başkanı Bayram Şenocak ise yaptığı konuşmada, \"Ak Parti dağımız sarsılmaz. Bütün eski görev almış çalışanlarımıza ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Teşkilatçılığı ve siyaseti her anlamıyla öğrendiğimiz bir liderimiz var. Genç bir başkanımız var çıtayı dahada yukarı taşıyacağız. Yeni başkana çok iş düşüyor. Cumhurbaşkanımızı da ilk Başkan yapmak için var gücümüzle çalışacağız\" ifadelerini kullandı. FEDAKARLIK BİZİ ÜSTÜN KILIYOR Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Bakan Fatma Betül Sayan konuşmasında, \"Teşkilatımızdaki kadınlarımızın ve gençlerimizin ne kadar fedakar olduğunu biliyoruz. Fedakarlık ve çalışkanlık bizi diğer partilerden üstün kılıyor\" diyerek yeni Başkana başarılar diledi. NÜKLEER SANTRALİMİZİ TÜM ENGELLERİ AŞIP YAPACAĞIZ Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise, \"Türkiye tarihi bir dönemden geçiyor. Ak partide siyaset yapmak ülkenin bekaasını gösterdiği içinde başka bir anlam ifade ediyor. Türkiye’yi özellikle enerji ve teknoloji anlamında çağ atlattık. Sadece nükleer santral yatırımlarımız milyarlarca dolar. Dört bir tarafımızda bütün ülkelerde nükleer santral var. Biz yapmak istediğimiz zaman kimse kusura bakmasın. Yerli ve Milli olabilmek için gerekirse canımzı feda etmemiz gerekir. Esenyurt 15 Temmuz’da tankların önüne yatarak bunu gösterdi\" dedi. Yapılan konuşmaların ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt yeni ilçe Başkanı Yasir Çelik bir araya gelerek yeni başkana görevinde başarılar diledi.