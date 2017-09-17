(Görüntülü Haber)Esenler Belediyesi pazar yerinin değiştirilmesi kararını Esenler halkına bıraktı

İSTANBUL, (DHA) - ESENLER Belediyesi pazar yerinin değiştirilmesi kararını Esenler halkına bıraktı. Esenler Belediyesi Turgut Reis Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde kurulan pazar yerinin değiştirilmesi \'Mini Seçim\' ile halka soruldu. Daha önce de pazar yerinin değiştirilmesi, caddenin trafiğe kapatılması, çocuk sokağı yapılması gibi ilçedeki çeşitli projeleri halkın oyuna sunan ve çıkan karara göre çalışma yürüten Esenler Belediyesi, bu kez de Perşembe pazarının yerinin değiştirilip değiştirilmemesinin kararını halkına bıraktı. Turgut Reis Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde Perşembe günleri kurulan pazar yerinin, yine aynı mahalledeki Şehit Ali Karahan Caddesi sonundaki alanda modernize edilmiş açık pazara taşınıp taşınmaması hususunda hem pazar esnafı, hem de vatandaşlar tereddüt yaşadı. Esenler Belediyesi de, bu tereddütü ortadan kaldırmak ve en adil kararı vermek için mahallede referandum kararı aldı. Perşembe pazarından istifade eden 14 bin 029 seçmen sandık başına giderek kararını verdi. Mahalledeki İsmetpaşa Oratokulu\'nda yapılan oylamaya yoğun ilgi gösterildi. Pazarın taşınmasını isteyenler \"Evet\", istemeyenler de \"Hayır\" pusulasını seçim sandığına attı. Vatandaşlar, ilçede yapılan değişiklikler için kendilerine danışılmasından memnun kaldı. “PAZAR YERİNİN DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYORUZ” Pazar hakkındaki kararını sunmak için oy kullanmaya gelen pazar esnafı Musa Özkan, “Pazar oradan kaldırılırsa vatandaş marketteki pahalı ürünü alamaz. Yıllardan beri oradayız, çoluk çocuğumuza oradan kazandığımızla bakıyoruz. Bu yüzden kalkmasını istemiyoruz. Vatandaş da kalkmasını kesinlikle istemiyor. Pazarın yeri değişirse Pazar biter. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz” diye konuştu. Pazardan sürekli alışveriş yaptığını belirten 68 yaşındaki Nimet Meşe, “Ben hayır diyeceğim. Ben yaşlıyım, uzak yere gidemem, pazar çantasını taşıyamam. Kalkmasını istemiyorum. Kararımız olursa mutlu olurum” ifadelerini kullandı. “MARKETLER PAZAR YERİNİN AYNI YERDE KALMASINI İSTEMİYOR” Lise yıllarından beri Perşembe Pazarı’nda pazarcılık yaptığını kaydeden Mustafa Yılmaz, pazar yerinin taşınmasını istememe kararını şu sözlerle açıkladı: “Pazarımız mahallenin en güzel yerine kurulmuştur ve halkımız buraya 40 yıldır geliyor. Pazarımız mahallenin en ücra yerine taşınmak isteniyor. Bizim annelerimiz, kardeşlerimiz 5 kilometre yürüyüp, 2 kilogram domates, 3 kilogram patates alıp nasıl eve gelecek? Biz yıllardır bu pazarı kuruyoruz, yıllardır emek verdiğimiz yerler değerlendi. Değerli yerlerimizi değersiz yere taşındığı zaman herkes ne hisseder bunu merak ediyorum. Pazarımızın aynı yerde kurulmaya devam etmesini istiyoruz. Halkımız da bunu istiyor ama çevredeki marketler bunu istemiyor. Pazar kurulduğu zaman marketler ‘Halk Günü’ yapmak zorunda kalıyor. Eğer halk günlerinin yapılmaya devam etmesini istiyorsak, halkımızın pazar yerinin aynı yerde kalması için gereğini yapmasını canı gönülden istiyorum.” Mahalle sakini Hüseyin Küçükbektaş, “Pazar yerinin taşınması çok yanlıştır. O pazarda gariban vatandaşın bütçesine göre tezgâhlar da var. Vatandaş iyi kötü bu tezgâhlardan ihtiyaçlarını görüyor. Pazarcıların eğer yanlışları varsa bunlar alınacak tedbirlerle giderilmelidir. Pazar yeri taşındığında hamile bir kadın 5-6 poşeti taşıyıp evine getiremez” diye konuştu. “PAZAR YERİNİN KALDIRILIP YENİ YERE TAŞINMASINI İSTİYORUM” Pazar yerinin değişmesi gerektiğine inanan mahalle sakini Mustafa Öztürk, “Pazar yerinin kaldırılmasından yanayım. Ben mahalle sakini olarak bunun baya bir sıkıntısını çekiyorum. Burası pazarcıların ekmek parası kazandığı yer. Bu yüzden onları çok iyi anlıyorum. Ama daha nezih, daha modern ve daha sağlıklı pazarcılık yapılmasından yanayım. Biz Çarşamba günü akşamdan araba yeri aramaya başlıyoruz” şeklinde konuştu.