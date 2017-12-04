(Görüntülü Haber)Engelliler paramotorla uçtu

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, bedensel engelliler paramotorla uçmanın heyecanını yaşadı. Afyonkarahisar Gökyüzü Uçuşları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelliler, paramotorla uçtu. Kentin yakınlarındaki boş bir araziye gelen bedensel engelliler, Afyonkarahisar Gökyüzü Uçuşları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı paramotor pilotu Şükrü Çakmak\'ın kullandığı paramotorla yaklaşık 10 dakika havada kalarak gökyüzünden kenti seyretme olanağı buldu. \'YUKARIDA HEYECAN DORUKTAYDI\' Uçuş alanına tekerlekli sandalyede ailesinin yardımıyla gelen 24 yaşındaki Osman Emek, kendisini engelli olarak görmediğini ve uçmayı kendisinin istediğini söyledi. Uçmaktan korkmadığını ancak heyecanlı olduğunu ifade eden Emek, uçmanın güzel bir duygu olduğunu kaydetti. Emek, \"Uçuşa çıkmadan önce de korkmuyordum, gökyüzünde de korkmadım. Yukarıda heyecan doruktaydı. Tekrar uçmak isterim\" dedi. \'ÇOK HEYECANLANDIM\' Oğlunun uçma isteğini ilk duyduğunda korktuğunu belirten Ayşe Emek, oğlunun uçuşu sırasında heyecandan elinin ayağının titrediğini anlattı. Emek, \"Osman özgüveni sağlam bir çocuk. \'Uçacağım\' dediğinde çok korktum. Burada elim ayağım titredi. Telefonla sosyal medya hesabından canlı yayın yapacaktım yapamadım. Oğlumu öyle görünce çok heyecanlandım\" diye konuştu. \'GÜNDELİK İŞLERİNİ DE KENDİSİ YAPTI\' Oğlunu hiçbir zaman engelli olarak görmediğini, yetiştirirken de normal davrandığını kaydeden İhsan Emek ise, oğlunun verilen tüm işleri yaptığını ve hiçbir işi \'ben yapamam\' diye geri çevirmediğini söyledi. Baba Emek, şöyle dedi: \"Okuluna da gitti sosyal faaliyetlerde de bulundu. Gündelik işlerini de kendisi yaptı. Bir baba olarak \'Sen yapabilirsin\' diyerek ona işler verirdim. Yapabildiği kadarını yapardı. Ona engelli olarak değil normal yaklaştık. Zaten özgüveni de yerinde bir çocuk. Ne iş verirsen verin \'Bunu yapamam.\' demez.\" \'ENGELLİLERİMİZ İÇİN PROGRAMLAR YAPACAĞIZ\' Afyonkarahisar Gökyüzü Uçuşları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı paramotor pilotu Şükrü Çakmak, her zaman engellilerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Çakmak, \"Engelliler Günü dolayısıyla engelli kardeşlerimizi uçurmak ve o güzelliği yaşatmak istedik. Engelin sadece bedende değil beyinde başlayıp beyinde bittiğini biliyoruz. Onun için engellilerimiz için programlar yapacağız. Herkesin de engellilerin yanında olmalarını ve onları bir birey olarak görmelerini istiyoruz\" dedi. Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Nilgün Akgün de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Akgün, \"Uçmanın tadına varacağız, o heyecanı yaşayacağız. Kendimizi engelli olarak görmüyoruz onun için bir sıkıntımız da yok\" diye konuştu.