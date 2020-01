(Görüntülü Haber)Engelliler 'aşmak için hareket' sloganıyla dalış yaptı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - SAROS Körfezi\'ndekiı İbrice Limanı\'nda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Beyazay Derneği ve Bağcılar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen \'Aşmak İçin Hareket\' isimli sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında engellilerle dalış yapıldı. Türkiye’nin her yerinde engelli ve engelsiz bireylerin birlikte spor yaparak farkındalığın geliştirmesi amacıyla Bağcılar Belediye Başkanı Ak Parti\'li Lokman Çağırıcı, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, oyuncu Wilma Elles ve Nurullah Çelebi ile dalgıçlar, 7 engelliyle İbrice Limanı\'nda tüplü dalış gerçekleştirdi. Etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve engellilerin aileleri de katıldı. ÇAĞIRICI: ENGELLİ SPORUNDA ÇOK İYİ NOKTADAYIZ Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engellilerle ilgili birçok projeye imza attıklarını belirterek, \"Daha önce aynı projeyi İstanbul Boğazı ve havuzda uyguladık. Bugün de Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Beyazay Derneği ile birlikte Saros Körfezi\'nde gerçekleştiriyoruz. Birçok engelli kardeşimiz katıldığı yarışmalarda dünya birincilikleri aldı. Uluslararası yarışmalarda dereceler aldılar. Yine engelli sporunda çok iyi noktadayız\" dedi. Çağrıcı, özellikle uluslararası müsabakalarda, en son engelliler dünya şampiyonasında dereceler ve madalyalar alındığını belirterek, \"Olimpiyatlara katıldık. Engelli basketbol takımımız Türkiye süper liginde mücadele ediyor\" diye konuştu. AYVA: ENGELLİ VE ENGELSİZLER BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİR Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da engelli ve engelsizlerin birlikte dalarak aynı heyecanı yaşadığını belirterek, şöyle konuştu: \"Engelli ve engelsizlerin toplumun her alanında birlikte hareket edebilir. Engelsizlerin bile çok fazla dalmadığı dönemde, başka dünya işlerine dalıp gittiği bir dönemde engellilerin dalıyor olması çok önemli bir şey. Hayatı, dünyayı, denizin altını birlikte paylaşmanın önünde engel yok diyoruz.\" WİLMA ELLES: HERKES HER ŞEYİ YAPABİLİR Oyuncu Wilma Elles ise çok farklı bir deneyim yaşadığını ifade ederek, \"Hem engelli hem de engelsiz bireyler olarak hep birlikte dalış yapıyoruz. Çünkü bizim projemiz, \'aşmak için hareket\'. Burada engelliler bize bir şey öğretiyorlar. Herkesin badisi var. Benim ki Muhammet Ali ve o bana dalış öğretecek. Engeliniz varsa evde kalmayın, dışarı çıkın. Yakın zamanda da rafting projemiz olacak. Herkes her şeyi yapabilir, bunu bu projede görüyoruz\" dedi. Engellilere yönelik etkinliklerde yer almaya devam edeceğini ifade eden Elles, kampanyayı destekleyenlere teşekkür etti. Etkinlik, engelli dalıcılar ve konukların uzman dalgıçlar eşliğinde Saros Körfezi\'nde dalış yapmasıyla sürdü.