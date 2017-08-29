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(Görüntülü Haber)Emeklinin düşürdüğü kurban parasını polis buldu

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta caddede seyir halindeki polislerin yolda uçuşurken tesadüfen görüp topladığı bin lira, yapılan araştırma ile sahibi emekli 60 yaşındaki Recep Yalçındağ'a teslim edildi

29 Ağustos 2017 18:39

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta caddede seyir halindeki polislerin yolda uçuşurken tesadüfen görüp topladığı bin lira, yapılan araştırma ile sahibi emekli 60 yaşındaki Recep Yalçındağ\'a teslim edildi. Yalçındağ\'ın parayı, kurban almak için ATM\'den çektikten sonra düşürdüğü ortaya çıktı. Öğle saatlerinde Alibaba Mahallesi\'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Polis Amirliği\'nde görevli polisler ekip otosu ile cadde üzerinde seyir halindeyken, Karayolları Müdürlüğü kavşağında yerde uçuşan çok sayıda para gördü. Polislerden biri araçtan inerek yola saçılan paraları topladı. Toplam bin lira olan parayı düşüren kişiyi bulmak için çevrede araştırma yapan polis civarda para arayan kimseye rastlanmayınca, ekipler polis merkezine geçerek buluntu parayı tutanakla kayıt altına aldı. KURBAN PARASIYMIŞ Parayı kurban pazarına gitmeden önce ATM\'den çeken 3 çocuk babası emekli Recep Yalçındağ\'ın düşürdüğü ortaya çıktı. Parayı düşürdüğünü anladıktan sonra bir süre civarda araştırma yapan Yalçındağ, Karayolları Müdürlüğü güvenlik görevlilerinden polislerin bölgede para bulduğunu öğrendi. Aldığı bilgi doğrultusunda konusu polis merkezine giden Yalçındağ, bir miktar parasını kaybettiğini söyledi. Düşürdüğü paranın 9 adet 100, 1 adet 50, 2 adet 20 ve 1 adet 10 lira olmak üzere toplam bin lira olduğunu söyledi. Banka dekontlarıyla da paranın kendisine ait olduğunu ispatladı. Gerekli evrakların düzenlenmesinin ardından bulunan para Yalçındağ\'a teslim edildi. POLİSLERE TEŞEKKÜR Kaybettiği paraya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ve polislere teşekkür eden Yalçındağ şunları söyledi: \"Sabah kahvaltımı yaptıktan sonra kurban almak için ATM\'den parayı çektim. Bir süre sonra parayı düşürdüğümü fark kettim. Oralarda ararken parayı bulamadım. Karayolları güvenlik görevlilerinden parayı polislerin topladığını öğrendim. Polis arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halkımızın emniyet görevlisi arkadaşlara yardımcı olunmasını rica ediyorum. Herkese de hayırlı bayramlar diliyorum.\"

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