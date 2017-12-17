(Görüntülü Haber)Elazığ'da sokak hayvanları için modern hastane ve geçici bakımevi

Haber-Kamera ELAZIĞ (DHA) ELAZIĞ\'da sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla belediye tarafından yaptırılan Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi\'nde hayvanlarla ilgili her türlü ameliyatlar yapılırken, aynı zamanda tatile gideceklerin yada iş için il dışına çıkacakların evde besledikleri hayvanlarını bırakabilecekleri 5 yıldızlı otel hizmeti de veriliyor. Hayvanların yeme, içme, barınma, ameliyat ve tedavi ihtiyaçlarının son teknoloji ile karşılandığı hastanede, tedavileri tamamlanan hayvanlar, kayıt altına alınarak kulak küpe numarası verildikten sonra ya doğal ortamlarına salınıyor, ya da isteyen vatandaşlar tarafından sahiplendiriliyor. (Geniş Haberi Geçilecek)