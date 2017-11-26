(Görüntülü Haber)Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İran'da (2)

(Fotoğraf eklendi) Ekber Karabağ / Tahran, 26 Kasım (DHA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, resmi temaslarda bulunmak için İran\'a geldi. Bakan Zeybekçi, Tahran\'daki temasları kapsamında İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ve İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Muhammed Şeriatmedari ile heyetler arası görüşmelerde bulundu. (Fotoğraflı) Görüntü Dökümü: - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ile heyetler arası görüşmelerde bulundu. DHA-Dış Haberler - İran-Tahran - DIŞ HABER SERVİSİ