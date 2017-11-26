(Görüntülü Haber)Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İran'da (2)

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Ekber Karabağ / Tahran, 26 Kasım (DHA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, resmi temaslarda bulunmak için İran\'a geldi.
Bakan Zeybekçi, Tahran\'daki temasları kapsamında İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ve İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Muhammed Şeriatmedari ile heyetler arası görüşmelerde bulundu. (Fotoğraflı)
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- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ile heyetler arası görüşmelerde bulundu.
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