(Görüntülü Haber)Ege'nin efeleri Bergama'da buluştu

Haber- Kamra: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), (DHA)BÜYÜK Taarruzun 95. yıldönümü nedeniyle Efeler diyarı İzmir\'in Bergama İlçesi\'nde düzenlenen 1\'inci Zeybek Festivali, Ege\'nin farklı ilçelerinden gelen efelerin de katılımıyla başladı. Bergama\'yı Sevenler Turizm Derneği ile Bergama Belediyesi işbirliğinde düzenlenen, 2 gün sürecek Bergama Zeybek Festivali, birbirinden güzel etkinlikleriyle başladı. İlk olarak Bergama Kültür Merkezi\'nde Mustafa Ali Kasap\'ın resim, Abdurrahim Karademir\'in fotoğraf sergilerinin açılışı yapıldı. Sergi açılışlarına; Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç ile birlikte CHP İzmir milletvekilleri Zeynep Altıok ile Musa Çam da katıldı. ZEYBEKLER VE BERGAMA ZEYBEK KÜLTÜRÜ Daha sonra BerKM büyük salonda \'Zeybekler ve Bergama Zeybek Kültürü\' adlı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Kemal Ergen\'in yaptığı panele, Usta Zeybek Öğreticisi Vecdi Yazıcıoğlu, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Öcal Özbilgili, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Ege Üniversitesi D.T.M.K Emekli Öğretmen/Araştırmacı Abdurrahim Karademir, Usta Zeybek Öğreticisi Volkan Timurşah, Zeybek Kaynak Kişi İlker Arol ve Ege Üniversitesi D.T.M.K Öğretim Görevlisi Tarkan Erkan katıldı. Panel öncesi ressam Mustafa Ali Kasap, \'Zeybek Kadını\' tasvirli tablo çalışmasını salona katılanlar ile birlikte yaptı. BerKM\'deki etkinliklerin sonunda, Başkan Gönenç ve Bergama\'yı Sevenler Derneği Başkanı Gökhan Gönlügür, tüm konuşmacılara katıldıklarından dolayı teşekkür plaketi verdi. \"BERGAMA\'DA EFE SESİ VAR\" BerKM\'de yapılan etkinliklerin ardından Maltepe Mahallesi\'ndeki Atatürk Kapalı Spor Salonu önünden Cumhuriyet Meydanı\'na kadar Bergama Zeybek Festivali Kortej Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı\'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası açılış konuşmalarına geçildi. Burada konuşma yapan Başkan Gönenç, \"Bugün Bergama\'da efe sesi var ama ilçede Anadolu\'da, Ege\'de yüzyıllardır Efe sesi var. Onların ayak sesi var. Onların diz vuruşları var. Onların geçmişten günümüze gelen destansı öyküleri, onların kültürüne, felsefesine ayrı bir bağlılık yaratıyor. Hep haksızlığa karşı durmuşlar. Vatanlarına, topraklarına, namuslarına bir el uzandığında dimdik duruşlarıyla bütün bu adaletsizliklerin önüne geçmişler. O yüzden bu ülkenin insanları onları bir başka seviyor. Bugün de biz Zeybek Festivalini anlamlı bir günde başlamasını istedik. Bu yüzden tarih olarak 26 Ağustos\'u seçtik. 26 Ağustos bir başka efenin, bu toprakların, bu ulusun büyük kurtarıcısı, şayak kalpaklı, mavi gözlü, sarışın dev adamın büyük taarruzu başlattığı akşam. Tam 95 yıl önce şafak sökerken, sabaha karşı Kocatepe\'de başlayan büyük direnişin, 30 Ağustos Zaferiyle taçlandığı gün. Bu zaferden sonra Türk ulusunun eşsiz ve ebedi başkomutanı doğmuştu. Cumhuriyet\'in kurulmasıyla da birlikte aydınlık günler başladı. Bugün hala cumhuriyetin bize sunduğu erdemlerle yaşıyoruz\" dedi. Ardından Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan ve Bergama\'yı Sevenler Derneği Başkanı Gökhan Gönlügür\'de birer konuşma yaptı. HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ VE EMEL TAŞÇIOĞLU KONSERİ Konuşmaların ardından Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Denizli, Muğla, Aydın, Cumaovası, Ödemiş, Torbalı, Akhisar ve Bergama\'dan zeybek ekipleri yöresel gösteriler sergiledi. Zeybek ekiplerinin gösterileri Bergamalılar tarafından büyük beğeni ile izlendi. Gün boyunca çeşitli gösterilerle süren festival dünyanın her yerine Bergama\'nın ismini taşıyan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ve Türk Halk Müziğinin değerli sanatçısı Emel Taşçıoğlu\'nun konseriyle sona erdi. Cumhuriyet Meydanı\'nda ki konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.