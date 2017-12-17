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(Görüntülü Haber)Edirne'de sağanak; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, dün geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 50 kilo yağış düşerken, cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü

17 Aralık 2017 18:27

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, dün geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 50 kilo yağış düşerken, cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Yağış sonrası bazı araçlar, yolda kalırken, bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Edirne\'de dün gece başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu öğle saatlerinde cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. 1\'inci Murat Mahallesi\'nde bulunan İlhami Ertem Caddesi ile Kocasinan Mahallesi\'ndeki Sadık Ahmet Caddesi sağanak sonrası bir süre ulaşıma kapatıldı. Muammer Aksoy Caddesi\'nde su birikintisine giren bir otomobil, yolda kaldı. İtfaiye, sürücüsünün de içinde mahsur kaldığı otomobili göle dönen yoldan çekerek, kurtardı. Bazı evlerin giriş katlarında su baskınları meydana geldi. Meydan Mahallesi\'nde oturan Ahmet Kastır, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ile Edirne Belediyesi\'nin apartmanları önünde çalışma yaptığını; ancak açılan çukurun kapatılmadığını belirterek, \"Toprak zemini kapatmadılar. Dün geceden itibaren yağan yağmur nedeniyle hem kanalizasyon taştı hem de evimin içerisi su doldu. Dün geceden beri evden su çıkarıyoruz. Defalarca aramama rağmen kimse ilgilenmiyor. Evimin eşyaları, basan sular nedeniyle kullanılmaz hale geldi\" dedi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, yollarda zor anlar yaşarken, trafik polisleri de su birikintisi oluşan caddelerde önlem alarak, sürücüleri uyardı. METREKAREYE 50 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Edirne\'de hava sıcaklığı 9 dereceye kadar düşerken, son 24 saatte metrekareye 50 kilo yağış düştü. Yarına kadar devam etmesi beklenen sağanağın salı günü yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

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