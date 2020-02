(Görüntülü Haber) Düzce'den Mehmetçiğe Kilis'te destek

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) DÜZCE Belediyesi öncülüğünde sivil toplum örgütleri, geldikleri Kilis\'te, Mehmetçiğe mehteranla destek verdi.



Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzce Muhtarlar Dernek Başkanı Mansur Bilgin ile beraberindeki 150 kişilik heyet ile birlikte Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara\'yı ziyaret etti. Daha sonra Düzce Mehteran takımı Cumhuriyet Meydanında gösteri yaptı. Kilis\'te esnaf ziyaret ederek çeşitli alışverişte bulundu.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda bir ayın geçtiğini belirterek, Ordumuz 72 düvene karşı hemen yanı başımızda büyük mücadele veriyor, terör örgütlerine karşı, bu mücadelede özellikle Miletlimizin birlik beraberliği ve Cumhurbaşkanımızın yanında duruşumuz, ordumuzun yanında duruşumuz, devletimizin yanında duruşumuzu göstermek adına Düzce ilimizin değerli yöneticileri, muhtarları ve sivil toplum örgütleri, karıncanın ağzına bir damla su alıpta İbrahim\'in ateşini söndürmeye gitmesi gibi burada Kilisli\'nin yayında olmak için Cumhurbaşkanımızın yanında olmaklarını göstermek için ordumuzun9 ve devletimizin yanında olduklarını göstermek için özellikle terör örgütlerine terör örgütünün arkasındaki maşa tutan ellere de karşı durduklarını göstermek için Kilis\'teler dedi.



Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise Düzce\'den kahraman ordumuza ve Kilis halkımıza destek vermek amacıyla buraya geldik. Bir vücudun parçaları gibi ayağımıza bir diken batsa, nasıl ki vücudun her tarafı bu acıyı his ediyorsa, bizde buradaki olayı bin kilometre uzaklıktan Düzce\'den his ettik ve Düzce\'yi temsilen muhtarlarımız mehteranımızla geldik buraya gelmeye de devam edeceğiz. Daima sizin yanınızdayız, sizlere destek vermek için gelmeye devam edeceğiz. Askerlerimizin sonuna kadar yanındayız diye konuştu.