(Görüntülü Haber)Düzce'de bayram dönüşü zincirleme kaza: 8 yaralı

DÜZCE D-100 Karayolu Kapıcı sapağında meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Düzce D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara\'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Özlem Öksüz idaresindeki 34 PD 7295 plakalı otomobil D-100 Karayolu kapıcı sapağında kırmızı ışıkta bekleyen Nazmi Caferoğlu idaresindeki 81 KB 499 plakalı otomobile daha sonra da İsmail Hakkı Aslantaş idaresindeki 81 FC 262 plakalı otomobile ve Cengiz Özkan idaresindeki yabancı plakalı MK CO 81 Plakalı otomobile çarptı. Kazada İsmail Hakkı Aslantaş, Tülay Aslantaş, Mustafa Aslantaş, Cengiz Özkan, Caner Özkan, Selin Özkan, Özlem Öksüz ve Nazmi Caferoğlu yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bayram tatilinin dönüş trafiğine denk gelen kaza nedeni ile D-100\'de kilometrelerce kuyruk oluştu. Yaklaşık 1 saat sonra araçlar çekici vasıtası ile yoldan kaldırılması ile trafik yol normal akışına döndü. Emniyet ve Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.