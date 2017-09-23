T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)DUR' İHTARINA UYMAYIP POLİSE ATEŞ AÇTI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA Bağcılar'da, polisin denetim noktasından kaçan şüpheli polise ateş açtı

23 Eylül 2017 17:52

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA Bağcılar\'da, polisin denetim noktasından kaçan şüpheli polise ateş açtı. Şüpheli polisin açtığı karşı ateş sonucu yaralandı. Olay, 12.30 sıralarında, Bağcılar Kirazlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir aracı durdurdu. Ekipler, daha sonra araçta bulunan şüphelilerin otomobilden çıkmasını istedi. SÜRÜCÜ OTOMOBİLLE KAÇTI, KAZA YAPTI Araçtakilerden biri inerken sürücü Engin U. otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, Engin U.\'nun peşine düştü. Polisle şüpheli arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Zanlının kullandığı araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Bunun üzerine otomobilden inen şüpheli yaya olarak kaçmaya devam etti. POLİSLE ÇATIŞTI \'Dur\' ikazına aldırış etmeyen şüpheli polise ateş açtı. Bunun üzerine polis, kaçan Engin U.\'yu 1279 sokak üzerinde silahla vurdu. Yaralı, olay yerine çağırılan ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine özel harekat timleri de sevk edildi. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil topladı. Görgü tanıkları, çok sayıda silah sesi duyduklarını, şüpheliyle polis arasında kovalamaca yaşandığını ve yaralının vurularak etkisiz hale getirildiğini söyledi. Engin U.\'nun yanındaki şüpheli, ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraAKTÜRKDHA BağcılarOlayBağcılar Kirazlı MahallesiKontrolEkiplerSÜRÜCÜ OTOMOBİLLE KAÇTI KAZA YAPTI AraçtakilerdenEnginBununPolisleZanlınınPOLİSLEYaralıKanuni Sultan Süleyman EğitimAraştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24