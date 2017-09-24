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(Görüntülü Haber)Düğün çıkışı otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta düğün çıkışı, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız, ağır yaralandı

24 Eylül 2017 12:27

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta düğün çıkışı, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız, ağır yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi Zonguldak Belediyesi 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. 24 yaşındaki Hasan K. yönetimindeki 34 PU 3159 plakalı otomobil, bir yakınının düğününden çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısında geçmek isteyen Aybüke Kulaksız\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Kulaksız, ağır yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kulaksız, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edildi. Kulaksız\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Hasan K., İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu.

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