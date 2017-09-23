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(Görüntülü Haber)Drone destekli uyuşturucu operasyonu

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-Drone destekli uyuşturucu operasyonu: Kamyon kasasına zulalanmış 440 kilo esrer ele geçirildi DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, havadan dron desteğiyle

23 Eylül 2017 17:25

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-Drone destekli uyuşturucu operasyonu: Kamyon kasasına zulalanmış 440 kilo esrer ele geçirildi DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, havadan dron desteğiyle yaptıkları bir operasyonda, bir kamyonun kasasına gizlenmiş toplam 440 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.  Yüklü miktarda esrar maddesinin başka şehirlere nakledileceği bilgisini alan narkotik ekipleri, uyuşturucunun yüklendiği kamyonu havadan drone ile karadan da polis ekipleriyle takibe aldı. Kamyonu takip eden narkotik ekipleri, telsizle de sık sık merkezle diyalog kurarak, kamyonun güzergahı hakkında bilgi verdi. Daha sonra telsizle verilen talimatla uygun bir ortamda, uyuşturucu yüklü kamyon, önü kesilerek durduruldu. Sürücüsünün etkisiz hale getirilmesinin ardından, narkotik köpeklerinin yaptığı aramada kamyonda uyuşturucu olduğu tespit edildi. Emniyet otoparkına çekilen kamyonda yapılan detaylı aramalarda, kamyonun kasasında zula denilen bölmelerin oluşturulduğu ve buralar paketler halinde toplam 440 kilo kubar esrar maddesinin yerleştirildiği görüldü.  Ele geçirilen uyuşturucu maddesiyle ilgili Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Diyarbakır genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi, bölgenin suçtan arındırılması, bölgedeki huzurun sağlanması amacıyla yapılan 21.09.2017 tarihinde yapılan operasyon kapsamında; Bir kamyonda yapılan arama neticesinde 440 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, konuya dair şüpheli şahıs ile ilgili tahkikat yapılmıştır\" denildi. 

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