T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber)Down Sendromlu sporculardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maç teklifi

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) İsviçre'nin Lugano şehrinde 12-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Down Sendrom Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası'nın Milli Takım seçmeleri ve hazırlık kampı Alanya'da başlamıştı

25 Şubat 2018 19:58

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) İsviçre\'nin Lugano şehrinde 12-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Down Sendrom Özel Sporcular Futsal Avrupa Şampiyonası\'nın Milli Takım seçmeleri ve hazırlık kampı Alanya\'da başlamıştı. Daha önce TBMM Futbol Takımı ile maç yapmak istediklerini söyleyen özel sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a maç teklifi yaptılar. İsviçre\'de ilk kez düzenlenecek olan turnuva hazırlıklarını Antalya\'nın Alanya ilçesinde devam ettiren Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal A Milli Takımı sporcuları çalışma öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a futbol maçı teklif etti. Oyuncular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sahaya çıkmak istediklerini kameraya açıkladılar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERCAN ATAANKARADHA İsviçre LuganoNisanDown SendromSporcular Futsal AvrupaMilli TakımAlanyaDahaTBMM Futbol TakımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAntalya AlanyaDown SendromluSporcular FutsalMilli Takımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24