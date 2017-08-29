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(Görüntülü Haber)Diyarbakır polisinden dolandırıcılara karşı 3 dilde uyarı

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban bayramı nedeniyle halkı dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı Türkçe, Kürtçe ve Zazaca konuşarak bilgi verirken, uyarıların yer verildiği broşürler dağıttı

29 Ağustos 2017 14:48

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban bayramı nedeniyle halkı dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı Türkçe, Kürtçe ve Zazaca konuşarak bilgi verirken, uyarıların yer verildiği broşürler dağıttı. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize şube ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesi sahte para, dolandırıcılık olaylarına karşı halkı uyardı. Hayvan Borsası\'na gelen ekipler, besicilere dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıların yer aldığı broşürleri dağıttı. Besicilere dolandırıcıların taktiklerini Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anlatan polislere besiciler teşekkür ederken, polisin kentteki bilgilendirme çalışmasının bayramda da sürdürüleceği belirtildi.

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