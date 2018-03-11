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(Görüntülü Haber)Dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-(DHA) Van'ın Erciş ilçesinde oynanan karşılaşmada Bölgesel Amatör Lig 1'inci Grupta mücadele eden Erciş Gençlik Belediyespor, bugün evinde Ağrıspor'u konuk etti

11 Mart 2018 18:50

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-(DHA) Van\'ın Erciş ilçesinde oynanan karşılaşmada Bölgesel Amatör Lig 1\'inci Grupta mücadele eden Erciş Gençlik Belediyespor, bugün evinde Ağrıspor\'u konuk etti. Maçın 20\'nci dakikasında iki sporcunun hava topunda çarpışması sonucu, ev sahibi takımdan Sinan Üzen\'in dili boğazına kaçtı. Üzen, teknik heyetin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Bölgesel Amatör Ligi 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Erciş Gençlik Belediyespor ile Ağrıspor, Erciş Şehir Stadı\'nda karşı karşıya geldi. Maçın 20\'nci dakikasında iki takım oyuncularının hava topunda çarpışması sonucu, ev sahibi takımın oyuncusu Sinan Üzen\'in dili boğazına kaçtı. Dili boğazına kaçan Üzen, teknik heyetin müdahalesi sonucu hayata döndürülürken, maç kaldığı yerden devam etti.

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