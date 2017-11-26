(Görüntülü Haber)Dernek başkanının öldüğü kavganın sanığı: Keşke ben ölseydim

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, geçen yıl Manavgat Yelken, Sualtı ve Su Üstü Sporları Derneği (MYSSSD) Başkanı Okan Sezen\'in (60) yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili dava başladı. Duruşmada ifade veren sanık Kenan Yüce, \"Keşke ben ölseydim\" dedi. Manavgat\'ın Titreyengöl turizm bölgesi sahilinde, 30 Haziran 2016\'da iddiaya göre, kaçak su sporları istasyonu nedeniyle MYSSSD Başkanı Sezen ve çocukları ile Hasan Yıldırım, kardeşi Mehmet Ali Yıldırım ve Hasan Yıldırım\'ın şoförü Doğan Erdoğan\'ın da aralarında bulunduğu kalabalık grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, kimin ateşlediği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Okan Sezen, ağır yaralandı. Sezen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İKİ ŞÜPHELİ, FİRARDA Hasan Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım, firar ederken, geçen ocak ayında Manavgat İlçe Jandarma Merkez Karakolu Komutanlığı\'na gelen Kenan Yüce, kavgada ateş edenin kendisi olduğunu söyleyerek, teslim oldu. Şüphelinin jandarmada yapılan sorgusunda, olayda kullanılan tabancayı ormanda düşürdüğünü belirtmesine rağmen bölgede yapılan aramalara karşın silah, bulunamadı. Şüpheli tutuklanırken, Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Kenan Yüce, firari Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım\'ın yeğeni tutuksuz sanık Turgay Yıldırım ve Doğan Erdoğan, ölen Okan Sezen\'in eşi Natalia Sezen, kızı Melis Sezen, oğulları Tolga ve Metin Mustafa Sezen, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. \'OKAN SEZEN, BANA ATEŞ ETTİ\' Olaydan yaklaşık 6 ay sonra teslim olan Kenan Yüce, daha önce teslim olacağını; ancak 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle teslim olamadığını ileri sürdü. Yüce, olaydan önce 20-22 Haziran tarihlerinde, önceki yıl birlikte çalıştığı Hasan Yıldırım\'ın yanına gelerek, iş istediğini; ancak turizm sezonunun kötü olması nedeniyle iş bulamadığını, bunun üzerine Manavgat\'ta çeşitli yerlerde iş aradığını anlattı. Yüce, \"Olay günü, akşam saatlerinde, şehir içi minibüsünden indim. Sahile doğru gittim. Silah sesi duydum. Sahile doğru koşmaya başladığım anda rahmetli Okan Sezen\'in bana doğru ateş ettiğini gördüm. Kurşunlardan biri, başımın yanından geçti. Bunun üzerine yanımda bulunan silahla ben de ateş ettim. Daha sonra ormana doğru kaçtım. Panikle kaçarken, silahı düşürmüşüm. Ertesi gün Mersin\'e, ailemin yanına gittim\" diye konuştu. \'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM\' Olay yerinde diğer sanıkların olup, olmadığını hatırlamadığını söyleyen Yüce, mahkeme başkanının, Okan Sezen\'in kendisine neden ateş ettiğini sorması üzerine, \"Neden bana ateş edildiğini, bilmiyorum. 11 aydır ben de bunu kendi kendime soruyorum. Mersin\'deyken internetten baktığımda ölenin, Okan Sezen olduğunu gördüm. Ben, kendisini tanımıyordum; ama oğlu Tolga\'yla selamlaşıyorduk. Bu olayda yara almadım; ama kurşun, başımın yanından geçti. Keşke ben ölseydim\" dedi. AVUKATI \'MEŞRU MÜDAFAA\' DEDİ Kenan Yüce\'nin avukatı Mehmet Ünver, müvekkilinin kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini, bu nedenle olayın \'meşru müdafaa\' olarak değerlendirilmesini istedi. Duruşmaya katılan diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını savundu. \'İLK, BABAM ATEŞ ETTİ\' Duruşmada söz alan Okan Sezen\'in oğlu Metin Mustafa Sezen, savcılıktaki ifadesinin esas alınmasını isteyerek, \"Olay günü oradaydım; ama olanları hatırlamak istemediğim için yeniden konuşmak istemiyorum. Babamın yanında silahı vardı ve ilk, babam ateş etti. Kaç el ateş etti, bilmiyorum. Daha sonra ateş edildi. Biz, kendimizi yere attık. Babamın yıkıldığını gördüm. Babamı öldürenden şikayetçi ve davacıyım\" diye konuştu. \'KARGAŞA ÇIKINCA BABAM, BENİ UZAKLAŞTIRDI\' Okan Sezen\'in diğer oğlu Tolga Sezen de polisteki ifadesinin değil, savcılıktaki ifadesinin esas alınmasını istediğini belirterek, olay günü kendisine birçok kişinin isim söylediğini ve yönlendirme yaptığını bu nedenle birçok isim hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Olayın sıcaklığının geçmesinin ardından video görüntülerini defalarca izlediklerini anlatan Sezen, mahkeme başkanının sorusu üzerine kendisinin olay yerinde olduğunu, tartışma başlayınca babasını oradan götürmek istediğini, babasının da kendisine \'Sen şöyle biraz ileri git, video kaydı yap, lazım olur\' dediğini, kargaşa sırasında ateş eden ilk kişinin babası olduğunu, daha sonraki günlerde videoyu izlerken babasına ateş edenin huzurda bulunan Kenan Yüce olduğunu fark ettiklerini dile getirdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, olayla ilgili firari şüpheliler Mehmet Ali Yıldırım ve Hasan Yıldırım\'ın yakalama kararının ve sanık Kenan Yüce\'nin tutukluluğunun devamına, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.