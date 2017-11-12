(Görüntülü Haber)Depoda çıkan yangın korkuttu

HABER: Süleyman EKİN ? KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA\'da yapı malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye erlerinin depo duvarını yıkarak müdahale etmesiyle söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Tarım Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerindeki bir depoda meydana geldi. Hatice Mutlu\'ya ait olduğu belirtilen ve içerisinde plastik inşaat malzemelerinin bulunduğu depodan duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye erleri, yoğun dumandan dolayı kapısı açık depodan giremedi. Depo duvarlarını balyozla yıkarak yangına müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. İşyeri sahibi Hatice Mutlu, yangında zararının büyük olduğunu söyledi. Deponun yakınında döşemecilik yapan Murat Dindar ise kendisinin de içeride kullanılmayan koltuk ve hurda malzemelerinin bulunduğunu belirterek, deponun demir kapısının daha önce hırsızlar tarafından çalındığını belirtti. Dindar, yanan deponun yanında boru malzemeleri satan bir işyerinin de bulunduğunu belirterek, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangının etrafa sıçramadığını sözlerine ekledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.