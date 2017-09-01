T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm (1)

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'daki Hz

01 Eylül 2017 13:04

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar\'daki Hz. Ali Camii\'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, Doğrusu ben tabii ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu sayın Macron\'dan öğrenmek lazım. Benim bildiğim tek şey var; görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem. Çünkü dostları çoğaltmak isterim ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim. Fakat ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye\'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraALTUNCUGüven USTADHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHz Ali CamiiCumhurbaşkanı ErdoğanFransa Cumhurbaşkanı MacronErdoğan DoğrusuOnuMacronBenimFakatTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24