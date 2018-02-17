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(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu iki kez durdurdu; vatandaşlarla sohbet etti

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen vatandaşları görünce iki kez konvoyunu durdurdu

17 Şubat 2018 16:12

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen vatandaşları görünce iki kez konvoyunu durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar\'a gitmek üzere saat 11.20\'de Tarabya Köşkü\'nden çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı\'na ilerlerken yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyenleri görünce konvoyunu iki kere durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracının içinden kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla bir süre sohbet etti.

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