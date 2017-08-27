(Görüntülü Haber)CHP'Lİ TEZCAN: "BU GÜZEL BULUŞMAYA ÇAMUR ATMA TELAŞI İÇİNDELER"

Haber: Burak GEZEN- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)Çanakkale\'de tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Adalet Kurultayı\'nın ikinci gününde, bir değerlendirme yapmak üzere medya merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tecan, kurultayın bir bayram havasında devam ettiğini ve gösterilen ilgiden mutlu olduklarını söyledi. Kurultayın ilk 2 günlük bölümünde 33 alt konuda adaleti tartıştıklarını belirten Tezcan, \"Yaklaşık 30 bin kişinin günlük sirküle olduğu bir çalıştay yapıyoruz. 30 bin kişiye yemek servisi yapıldı. Herkes bütün etkinlikleri büyük bir ilgiyle takip ediyor. Dinamik bir biçimde kurultay beklediğimizin üzerinde bir etki yapmaya ve ilgi görmeye baladı. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor\" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan\'ın, Twitter hesabından fotoğraf ve video ekleyerek, \"Kimin ne içtiğinde değiliz, ama hiç olmazsa mekanın hatırası için şehitlikte yapmasaydınız. Ayıptır, yazıktır\" şeklindeki paylaşımı üzerine bir açıklamada bulunan Bülent Tezcan, şunları söyledi: \"Tabi bu kurultaydaki büyük ilgi belirli çevreleri olduğu gibi rahatsız ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından gerçek olup olmadığı belli olmayan ve burada asla müsaade etmeyeceğimiz bazı görüntüleri paylaşarak, bu büyük önemli toplantıya, bu güzel buluşmaya çamur atma telaşı içindeler. Gezi direnişi itibarını düşürmek için \'Kadıköy\'de türbanlı bacımıza saldırdılar\' diye yalan uydurmuşlardı. Arkasından \'camide içki içildi\' yalanıyla ortaya çıktılar. Onun da yalan olduğu anlaşıldı. Şimdi aynı dil, aynı üslupla, aynı iftiralarla Adalet Kurultayı\'nı karalama peşindeler. Görüntüleri ben de Bülent Turan\'ın sosyal medya hesabından izledim. Bu alan içerisinde böylesi bir girişime bizim müsaade etmemiz, es geçmemiz, görmemezlikten gelmemiz mümkün değildir. Sabaha kadar birçok güvenlik görevlisi alanı tarıyor. Sabah çöplerin dahi tarandığı ve şehitlerimize yakışmayacak tutum içerisine girilmemesi konusunda sonuna kadar hassasiyet içerisindeyiz. Ancak bütün buna rağmen olduğu iddia edilen ve bizim görmediğimiz bu tip görüntülerin gerçek olduğu iddiasında birileri kesin olarak kanaat sahibiyse, o zaman şu şüphe kuvvetli bir şüphe haline geliyor. Demek ki birileri bir şeyleri planlı bir şekilde buralara soktu. Şehitlerin mekanında kimse içki içemez buna da müsaade etmeyiz. Bunu her şeye rağmen birileri yapıyorsa bu en büyük ahlaksızlıktır.\" Çanakkale Milletvekili Bülent Turan\'ın bu güzel ve kutsal buluşma için memnun olması gerektiğini öne süren Tezcan, \"Günde 30 bin kişinin girip bu kamp alanında adaleti konuştuğu bir yerdeyiz. Mutlu olsun. Kendisini davet ediyoruz. Türkiye artık başka bir noktadadır. Adalet istemi ve söylemi Çanakkale\'de şehitlerin ruhu ve şehitlerin yarattığı o büyük manevi atmosfer içerisinde çok büyük inançla yeniden tarif ediliyor\" diye konuştu. \"FETÖCÜ ADİL ÖKSÜZ\'DÜR DİYEN BEN DEĞİLİM, SAVCI\" Basın mensuplarının, FETÖ\'cü Adil Öksüz\'ün 15 Temmuz\'dan sonra yurt içinde uçakla seyahat ettiği iddiaları üzerine isim benzerliği bulunan Manisa\'nın Salihli İlçesi\'ndeki sebze-meyve halinde toptancılık yapan 4 çocuk babası 40 yaşındaki Adil Öksüz\'ün, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını hatırlattıkları CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan şöyle yanıt verdi: \"Vatandaşımızın suç duyurusu hakkı vardır o başka iş, ama vatandaş beni niye şikayet edecek? Gitsin savcıyı şikayet etsin. Suç duyurusunda bulunacaksa gitsin savcı hakkında suç duyurusunda bulunsun. Çünkü, FETÖ\'cü Adil Öksüz ile o uçak yolculuğunu irtibatlandıran ben değilim. Soruşturmanın savcısı. T.C kimlik numarasını vermiş, \'bu Adil Öksüz, bu tarihte, bu uçuşu yapmıştır\' demiş. Bu mesele açıktır arkadaşlar. Biz dosya içerisindeki bir belgeyi yorumlamadık. Biz bir belge böyle demek istiyor demedik. Ne yaptık? Savcının söylediği sözü, yazıya döktüğü yazıyı aldık anlattık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'ne yazı yazmış, \'ekte size 2 tane evrak yolluyorum\' diyor. Bu evrakta, \'FETÖ soruşturmasının şüphelisi şu T.C kimlik numaralı Adil Öksüz\'ün uçuş kayıtları vardır\' diyor. Ben de savcılığın evrağındaki \'FETÖ\'cü Adil Öksüz\'ün uçuş kayıtlarıdır\' dediği 15 Temmuz\'dan sonraki 3 sütunun altını çizdim, bunu basınla paylaştım. Yani burada eğer birisi yanıltma içerisindeyse onu savcıya soracaklar, bana sormayacaklar. O, T.C numarası FETÖ\'cü Adil Öksüz\'ündür\', diyen ben değilim, savcı. O yazıyı iyi okursa herkes bunu anlar.\"