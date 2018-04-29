T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na katılmak üzere ilçeye geldi

29 Nisan 2018 13:31

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla\'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan \'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı\'na katılmak üzere ilçeye geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris Belediyesi ve CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen \'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı\'na, katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte saat 23.30 sıralarında karayoluyla Marmaris\'e geldi. Toplantının düzenleneceği otele geçen Kılıçdaroğlu\'nu kalabalık bir grup karşıladı. Tatil yapan bir çiftin 4 yaşındaki Bersu adlı kızının, otel giriş kapısında \'Kemal dede\' demesiyle Kılıçdaroğlu küçük kıza doğru yönelerek kucağına aldı. Küçük Bersu\'yu sevdikten sonra otele doğru yönelen Kılıçdaroğlu, kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı. Genel başkan ile öz çekim yapmak isteyenlere ise korumalar tarafından müsaade edilmedi. Kılıçdaroğlu, otelde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra dinlenmek üzere odasına çıktı. Kılıçdaroğlu\'nun yarın sabah ve öğleden sonra Anadolu medyasıyla düzenleyeceği dört saatlik toplantı sonrası karayolu ile Dalaman Havalimanı\'na, orandan da özel jetle Ankara\'ya döneceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHA CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluMuğla MarmarisMedya BuluşmasıCumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris BelediyesiCHP Genel MerkeziMarmarisToplantının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24