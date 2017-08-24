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(Görüntülü Haber)Cezaevinden izinli çıkıp büyükbaş hayvan çaldılar

Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) - KONYA'da 2'si açık cezaevinden izinli çıkan 7 kişi, çaldıkları 2 büyükbaş hayvanı yükledikleri kamyonla kaçarken, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı

24 Ağustos 2017 18:36

Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) - KONYA\'da 2\'si açık cezaevinden izinli çıkan 7 kişi, çaldıkları 2 büyükbaş hayvanı yükledikleri kamyonla kaçarken, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden birinin, çalınan hayvanların sahibinin yanında çalıştığı ve 1 ay önce işten ayrıldığı belirlendi. Çaldıkları hayvanları kurban bayramı öncesi satmayı planladıkları kaydedilen 7 kişi mahkemece tutuklandı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Altınekin İlçesi Koçyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Atçeken\'e ait ahıra gelen 7 şüpheli, başına çuval geçirdikleri 2 ineği kamyona yükleyerek götürdü. Durumu fark eden hayvanların sahibinin araması üzerine şüphelilerin kaçış güzergahında önlem alan jandarma ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Uzun süre kovalamacanın ardından durdurulan ve plakaları alüminyum folyo ile kapatılan kamyondaki 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammet Y.\'nin (25) hırsızlık suçundan, Ümit Ç.\'nin (19) ise cinsel saldırı suçlarından tutuklu bulundukları Çorum Yarı Açık Cezaevi\'nden izinli çıktıkları belirlendi. Şüphelilerin arasında büyükbaş hayvanların sahibi Ahmet Atçeken\'in yanında çalışan ve 1 ay önce işten ayrılan Adem Y.\'nin (20) de olduğu tespit edildi. Şüphelilerin hayvanları çalmak için 2 otomobil daha kiraladıkları, bir gün önce de bölgede keşif yaptıkları öğrenilirken, çaldıkları hayvanları kurban bayramı öncesi satmayı planladıkları belirlendi. Çalıntı hayvanlar sahibine teslim edilirken, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı. FOTOĞRAFLI

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