T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Çermik'teki köy okulunda Mersin tanıtıldı

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesi Dilekpınar İlköğretim Okulu bünyesindeki anaokulunda görevli öğretmen Tuğçe Baytatlı, öğrencilerin diğer kentleri tanıması için proje hazırladı

02 Mart 2018 15:56

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesi Dilekpınar İlköğretim Okulu bünyesindeki anaokulunda görevli öğretmen Tuğçe Baytatlı, öğrencilerin diğer kentleri tanıması için proje hazırladı. Proj kapsamında iletişime geçilen Mersin Büyükşehir Belediyesi köyde tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlikte, öğrencilere Mersin\'in tanıtımı yapıldı, kentle ilgili broşürler ve çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Çermik ilçesine bağlı Dilekpınar Mahallesi\'ndeki Dilekpınar İlköğretim Okulu anaokulunda görevli öğretmen Tuğçe Baytatlı, çocukların diğer kentleri tanıması amacıyla proje hazırladı. Baytatlı, proje kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile irtibata geçerek okullarında tanıtım etkinliği gerçekleştirmek için yardım istedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu talebi olumlu karşılayarak, gerekli birimlere talimat verdi. Yapılan çalışmaların ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan bir ekip, içinde Mersin\'i tanıtan paketler hazırlayarak Dilekpınar\'a geldi. Mersin\'in tarihi ve turistik yerlerini anlatan broşürler, yine bu kentin meşhur narenciye ürünleri ve cezeryesinin yanı sıra çeşitli kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı. Ardından belediye ekipleri, öğrencilere Mersin\'i anlattı. Öğrenciler, tanıtım ve hediyeler için hem belediye ekiplerine hem de öğretmenlerine teşekkür etti. Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerine teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, \"Çocuklarımızın içerisinde bırakın Diyarbakır\'ı, bulunduğu ilçeyi bile görmeyenler var. Çocuklarımız her şeyi kitaplardan öğreniyorlar. Böyle bir çalışma ile hem değişik kültürleri bire bir yaşamış oldular hem de ufukları genişledi. Bu konuda emeği geçen öğretmenimize teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'a da gösterdiği hassasiyetten dolayı şükranlarımı sunuyorum\" dedi. Etkinlik sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdoğan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz\'a verilmek üzere Çermik\'in tarihi ve turistik yerlerini anlatan yağlı tablo hediye etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent BOZTEPEÇERMİK Diyarbakır DHA DİYARBAKIRDilekpınarOkuluTuğçe BaytatlıProjMersin Büyükşehir BelediyesiEtkinlikteMersinDilekpınar Mahallesi DilekpınarBaytatlıMersin Büyükşehir Belediye BaşkanlığıMersin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24