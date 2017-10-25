(Görüntülü Haber)ÇAY OCAĞINDA GÖZALTINA ALINDI: ÇANTASINDAN 50 BİN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA Bağcılar\'daki uyuşturucu operasyonunda çay ocağında gözaltına alınan şüphelinin çantasından 50 bin uyuşturucu hap çıktı. İstanbul İl Jandarma ekipleri, M.Ç. isimli bir kişinin Bağcılar, Sultangazi ve Arnavutköy ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde uyuşturucu hap satışı yaptığı ihbarını aldı. Ekipler, geçtiğimiz günlerde M.Ç.\'yi Bağcılar\'da bir çay ocağında gözaltına aldı. Şüphelinin yanındaki spor çantada 50 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü: ------------------------- (JANDARMA KAMERASI) /////////////////////////////////////////// -Operasyon anı -Şüphelinin gözaltına alınması -Spor çantada ele geçirilen uyuşturucu hap -Genel ve detaylar