(Görüntülü Haber)Canını hiçe sayan vatandaş korkuttu

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ\'deki bir binanın 6. katında bulunan işyerinin penceresine \'satılık\' afişini asmak için sarkan vatandaşın hiçbir güvenlik önlemi almadan işini yapması görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Kentin en işlek caddelerinden Gazi Bulvarındaki 7 katlı bir binanın 6. katındaki işyerinin penceresinden dışarı sarkan bir kişi, yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan bir ayağını ve vücudunu pencereden dışarı çıkaran vatandaş, elinde tuttuğu üzerinde \'satılık\' yazılı afişi cama taktı. Can güvenliğini önemsemeyen vatandaşın düşme tehlikesi bulunmasına rağmen rahat hareketleri dikkati çekti. O anlar DHA tarafından görüntülendi.