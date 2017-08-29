(Görüntülü Haber)Çaldığı telefona karşılık uyuşturucu hap almış

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA\'da, görüşme yapacaklarını söyleyerek yaşı küçük çocukların cep telefonlarını alıp kaçan Kamil S. (20) ve Enes T. (20) yakalandı. Kamil S.\'nin diğer şüpheli Enes T.\'ye çaldığı her telefon karşılığında uyuşturucu hap verdiği ortaya çıktı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde 2 kişinin, özellikte yaşı küçük çocukların yanlarına giderek, telefon görüşmesi yapmak için cep telefonlarını istedikleri ve daha sonra çalarak kaçtıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Güvelik kamerlarını takibe alan polis şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan Kamil S. ile Enes T.olduğunu belirledi. İki şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. ÖDÜLÜ UYUŞTURUCU Kamil S. ile Enes T., ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelilerden Kamil S.\'nin, Enes T.\'ye çaldığı her cep telefonu için ecstacy hap verdiği öğrenildi. Kamil S.\'nin merkez Osmangazi ilçesinde park halinde bir otomobili çalması da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.