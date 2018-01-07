T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber)Bursaspor'da kaptan Batalla kampa katıldı

GÜRKAN DURAL ANTALYA - SERİK Bursaspor, Antalya kampının 4'üncü gününü tek antrenmanla tamamlarken, kaptan Pablo Martin Batalla kampa katıldı

07 Ocak 2018 15:46

GÜRKAN DURAL ANTALYA - SERİK Bursaspor, Antalya kampının 4\'üncü gününü tek antrenmanla tamamlarken, kaptan Pablo Martin Batalla kampa katıldı. Bursaspor, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor. Antalya\'nın Belek bölgesinde kampın 4\'üncü gününü tek antrenmanla tamamladı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürerken, dün gece kampa katılan kaptan Pablo Martin Batalla, antrenmana çıktı. Arjantinli yıldız, dün oynanan hazırlık maçında Altınordu karşısında forma giyen oyuncularla birlikte düz koşu yaptı. Aziz Behich\'in ise bu akşam saatlerinde kampa dahil olacağı öğrenildi. Antrenman esnasında Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, genç oyuncu Rüştü Hanlı ile saha içerisinde özel bir görüşme yaptı. ALİ AY DA İZLEDİ Bursaspor Başkanı Ali Ay da antrenmanı takip etti. Daha sonra otele geçen Başkan Ali Ay, bugün Paul Le Guen ile birlikte özel bir görüşme yapacak. Görüşmenin ana gündem maddesini ise transferler oluşturacak. İkili bu görüşme ile birlikte yol haritası belirleyecek ve gündemdeki oyuncuları değerlendirecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GÜRKAN DURALANTALYASERİK Bursaspor AntalyaPablo Martin BatallaBursasporAntalyaAntalya BelekSabahArjantinliAltınorduAziz BehichAntrenmanBursaspor Teknik Direktörü Paul Le GuenRüştü HanlıALİ AY DABaşkanı Ali Ay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24