(Görüntülü Haber)Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen Yeni bir takım kurduk

Gürkan DURALBURSA,(DHA) Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, başkan ve yönetim kurulu ile olan iletişiminden memnun olduğunu dile getirerek, Transfer döneminde önceliğim düzenli olarak oynayan oyuncuları elimizde tutmak olacak sezon sonuna kadar. Çünkü yeni bir takım kurduk ve yeni bir oluşum var dedi. Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında sahasında 26 Kasım Pazar günü Kardemir Karabükspor\'u ağırlayacak olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Yeşil beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Yusuf Erdoğan\'ın Karadeniz ekibine karşı forma giyemeyeceğini öğrenilirken, aynı zamanda Mikel Agu\'nun da devam ediyor. Özlüce Tesisleri\'nde öğle gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve top sürme çalışmasıyla başlayan yeşil beyazlı ekip, daha sonrasında ise Kardemir Karabükspor maçının taktik provasını gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise açıklamalarda bulundu. Kardemir Karabükspor\'a karşı 3 puan parolasıyla hazırlandıklarına işaret eden Fransız çalıştırıcı, Karşımız da iyi motive olmuş bir takım olacak. Karabükspor kadro yapısının bulunduğu yeri yansıtmadığı bir takım. Bunun için dikkatli olacağız dedi. \'AGU\'NUN AMELİYATI İYİ GEÇTİ\' Takımda havanın iyi olduğuna değinen Fransız teknik adam, Aziz çok çok uzun bir seyahat yapmıştı. Döndüğünde vücudu yorgun düşmüş ve hastalanmıştı. Antrenmanlara çıkmaya başladı. Titi de dönüyor. Teknik direktör olarak şans verdiğimde oyuncularımın hazır olmasını isterim. Agu\'nun ameliyatı iyi geçti. Belki de beklediğimizden daha kısa sürede aramızda olacak diye konuştu. \'3 DEĞİŞİKLİK YAPMA ZORUNLULUĞUM YOK\' Göztepe ile oynadıkları karşılaşmada 1 değişiklik hakkını kullandığını hatırlatılması üzerine Le Guen şunları söyledi Saha içindeki takımın dengesini gözetmek zorunda olduğunu düşündüm. Her maç bugüne kadar 3 değişiklik yaptım ama böyle zorunluluk yok. Yedekte oturan oyuncuyu bir şeyleri değiştirmesi için oyuna alırsınız. Sahadaki oyunculardan memnun olduğum için değişiklik yapmadım. \'YENİ BİR OLUŞUM VAR\' Transfer dönemine ilişkin de sorulan soruyu yanıtlayan Le Guen, Şu anda ocak transfer dönemiyle alakalı herhangi bir şey düşünmüyorum. Zaten önceliğim de bu değil. Benim önceliğim hafta sonu hangi maç varsa o maça hazırlanmak ve takımı hazırlamak. Ocak ayı geldiğinde göreceğiz. Transfer döneminde önceliğim düzenli olarak oynayan oyuncuları elimizde tutmak olacak sezon sonuna kadar. Çünkü yeni bir takım kurduk ve yeni bir oluşum var ifadelerini kullandı. \'SAHAYA ODAKLANMAK ZORUNDAYIM\' Kulüpteki maddi problemin kendisini zorlayıp zorlamadığının sorulmasına da cevap veren tecrübeli teknik adam, şu ifadelerle basın toplantısını noktaladı Ben bir teknik direktör olarak sahaya odaklanmak zorundayım. Bu konuda konuşmak ne benim sorumluluğum, ne benim işim. Benim için her zaman birinci olan konu yönetimle ve başkanla aradaki ilişkilerin kalitesinin yüksekliğidir. Bu konuda memnun olduğumu söyleyebilirim. Finansal konularda yorum yapmak benim görevim değil.