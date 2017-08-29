T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Bursa'da evinde uyuşturucu kullanan gencin kalbi durdu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da, evinde rahatsızlanan 30 yaşındaki Kağan Özkan, ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi

29 Ağustos 2017 18:53

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, evinde rahatsızlanan 30 yaşındaki Kağan Özkan, ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Savcılığı şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatırken, gencin ailesi oğullarının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve evde uyuşturucu kullandıktan sonra rahatsızlandığını söyledi. Merkez Yıldırım İlçesi Davutkadı Mahallesi\'nde, dün gece evde otururken rahatsızlanan Kağan Özkan\'ın yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekibi Özkan\'ın kalbinin durduğunu belirledi. Hemen ambulansa alınan Özkan, yapılan kalp masajıyla hayata döndü. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan ve burada uzun süre müdahale edilen Kağan Özkan, yaşamını yitirdi. Özkan\'ın ölümünü şüpheli bulan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Özkan\'ın alilesi polise verdiği ifadede, oğullarının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve akşam saatlerinde uyuşturucu kullandığını, daha sonra rahatsızlandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver Fatih TIKIRBURSA DHABURSAKağanCumhuriyet SavcılığıMerkez YıldırımDavutkadı MahallesiAcil ServisiGelenHemenYüksekEğitimAraştırma HastanesiOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24