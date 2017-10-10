(Görüntülü Haber)Bursa trafiğine 'Şahin' timlerinin ardından 'Atmaca' timi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'de bir ilk olarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan \'Atmaca\' timleri, Bursa\'da şehir içi trafiğe nefes aldırmak için göreve başladı. Motosikletli \'Atmaca\' timleri, \'Şahin\' timlerine yardımcı olarak trafikteki sıkışıklığı ortadan kaldıracak. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaya başlayan motorize ekiplerin tanıtımı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'ndaki Emniyet Müdürlüğü’nde yapıldı. Şehir içi trafiği rahatlatmak için daha önce kurulan 10 ‘Şahin’ timine, 20 ‘Atmaca’ timi eklendi. Şehir merkezindeki ana yollarda ve önemli kavşaklarda görev yapacak olan timler, trafik sıkıntısını ortadan kaldırmak için görev yapacak. Tanıtım toplantısında konuşan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa\'nın en önemli sorunlarından birinin trafik olduğunu belirterek, bu sorunu Bursa\'ya geldiği ilk günden beri Şube Müdürleriyle sürekli konuştuklarını ifade etti. Emniyet güçleri olarak trafik sorununun çözümüne katkıda bulunmak ve bir nebze de olsa çözebilmek amacıyla yaklaşık bir aydır çalışma yapıldığını söyleyen Ak, \"Valimizin önderliğinde bir inceleme yapmıştık. Ana arterlerde motosikletli timlerin daha etkili olarak faaliyete geçmesi için bir proje gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında 10 gündür arkadaşlarımız pilot çalışma yapıyordu. Bu çalışmalar sonucunda motosikletli \'Şahin\' timlerimizin yetersiz kalacağını düşünerek ülkemizde ilk defa Bursa’da mtosikletli \'Atmaca\' timlerini faaliyete geçiriyoruz” dedi. \'Şahin\' timlerine takviye amacıyla 20 \'Atmaca\' timinin görev yapacağını da anlatan İl Emniyet Müdürü Ak, “Önemli arterlerde ve kavşaklarda anında müdahale edip, trafik sıkışıklığnı çözmeye çalışacağız. Bir haftadan beri yaptığımız ön çalışmalardan olumlu sinyaller alıyoruz. Ana arterlerde nispeten bazı rahatlamaları yaşadık. Bunu daha da artıracağız. Valimizin önderliğinde mevcut motosikletlerimizin sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız da var. Çalışmalar sonucunda önemli destekler alıyoruz. Personelimizin motosikletli eğitimlerini devam ettiriyoruz. Bursa’nın trafiğine olumlu katkı sağlayacağız” diye konuştu. Osman Ak’ın açıklamaların ardından \'Şahin\' ve \'Atmaca\' timleri görev çıkışı yaptı.